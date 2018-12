19.12.2018

„G’mischte Sauna“ in Todtenweis

Kartenvorverkauf für Theater im Januar beginnt am Samstag

Seit einigen Wochen proben die Theaterspieler der Landjugend Todtenweis für ihr neues Stück „Die g’mischte Sauna“, eine Komödie in drei Akten von Hilde Eppensteiner. Neben altbewährten Spielern werden wieder Neulinge auf der Bühne stehen und das Publikum mit lustigen Szenen unterhalten. Ein langjähriger Theaterspieler, Albert Lindermeir, übernimmt mit Martina Leopold die Spielleitung. Der Kartenvorverkauf beginnt am Samstag, 22. Dezember, bei der Dorfweihnacht in Todtenweis, die um 18 Uhr beginnt. Weiterer Vorverkauf ab Donnerstag, 28. Dezember, bei der Raiffeisenbank Todtenweis und an der Abendkasse.

Die Aufführungen finden jeweils im Gollingsaal in Todtenweis statt. Die Termine: Samstag 19. Januar, ab 13.30 Uhr (Kinder- und Seniorenvorstellung); Samstag, 19. Januar, 19.30 Uhr; Sonntag, 20. Januar, 17 Uhr; Freitag, 25. Januar, 19.30 Uhr, und Samstag, 26. Januar, 19.30 Uhr. (brs)

