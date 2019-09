vor 19 Min.

Gabriel wird Fischerkönig

Zwei-Kilo-Brachse bringt Sieg beim Kreisfischereiverein

Beim traditionellen Königsfischen des Kreisfischereivereins Aichach traten etwa 20 Mitglieder an. Auch ein Temperatursturz und die Vorhersage einiger Regenschauer hielten diese Petrijünger nicht davon ab, sich auf die Jagd nach dem Siegerpokal zu machen.

Weil der Fischerkönig ausschließlich nach dem Gewicht des gefangenen Fisches ermittelt wird, setzten die meisten Angler laut einer Mitteilung auf die eher schwergewichtigeren Weißfischarten Karpfen, Brachse oder Aitel an. Nach dem offiziellen Ende trafen sich die Teilnehmer zum Wiegen ihres Fanges und zur Siegerehrung im TSV-Re(h)staurant.

Aufgrund der geringen Teilnehmerzahl fiel auch das Fangergebnis diesmal etwas schlechter aus als in den Vorjahren. Vorsitzender Karl-Josef Gerum konnte schließlich Rudolf Gabriel als Sieger mit der Königskette und dem Olaf-Andersson-Pokal auszeichnen. Sein Siegerfisch war eine stattliche Brachse mit einem Gewicht von annähernd zwei Kilogramm. Den zweiten Platz und damit auch den Sieg unter den Jungfischern sicherte sich Korbinian Lechner, der ebenfalls eine Brachse anlanden konnte. Auf den dritten Platz kam Uwe Vulturius mit einem Karpfen von etwa 1800 Gramm. Der Vorstand wies darauf hin, dass am nächsten Samstag, 21. September, noch ein weiterer Arbeitseinsatz für die Mitglieder angesetzt ist. Treffpunkt der Erwachsenen ist um 7 Uhr am Sandepot an der Donauwörther Straße. (AN)

