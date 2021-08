Gachenbach

vor 48 Min.

Aufwendige Sanierung der Wallfahrtskirche Maria Beinberg beginnt

Plus Die Arbeiten für die Sanierung der Wallfahrtskirche Maria Beinberg bei Gachenbach haben begonnen. Wie viel sie kostet, wie lange sie dauern soll und was ansteht.

Von Andrea Hammerl

Vor rund einem Monat wurde die vorerst letzte Messe in der mehr als 500 Jahre alten Wallfahrtskirche Maria Beinberg in Gachenbach (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) knapp hinter der Landkreisgrenze zu Aichach-Friedberg gefeiert. Pfarrer Michael Menzinger schwärmt von den acht Gottesdiensten - natürlich mit Anmeldung - an diesem Tag: "Es war ein toller Wallfahrtstag, wir waren achtmal ausgebucht." Bis zum Fatimatag blieb die Kirche noch offen. Jetzt geht es an die Sanierung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen