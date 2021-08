Maria Beinberg: Wallfahrtsstüberl ist bereits ausgeräumt und entkernt

Plus Nach und nach beginnt die Sanierung der Wallfahrtskirche Maria Beinberg bei Gachenbach. Parallel dazu wird auch das Wallfahrtsstüberl saniert.

Das Wallfahrtsstüberl an der Wallfahrtskirche Maria Beinberg ist in einer Großaktion im Juli ausgeräumt und komplett entkernt worden. Die Arbeiten stehen im Zusammenhang mit der Sanierung der Wallfahrtskirche, die nun ebenfalls beginnt.