Gallenbacher wollen ein neues Feuerwehrhaus

In dem Aichacher Stadtteil verfolgen etwa 70 Zuhörer Habermanns Bericht. Viele der zahlreichen Wortmeldungen stehen in Zusammenhang mit dem B 300-Ausbau und dem Interkommunalen Gewerbegebiet

Von Claudia Bammer

Das Feuerwehrhaus, der B300-Ausbau und das Interkommunale Gewerbegebiet bestimmten die Wortmeldungen in der Gallenbacher Bürgerversammlung. Im Gemeinschaftshaus des Aichacher Stadtteils hatten sich am Montagabend etwa 70 Bürger dazu eingefunden, darunter zahlreiche Stadträte und Ortssprecher.

Bürgermeister Klaus Habermann ging in seinem gut halbstündigen Bericht auf die wirtschaftliche Lage der Stadt ebenso ein wie auf die Herausforderungen, vor der die Stadt in Sachen Infrastruktur steht, insbesondere im Bereich Kinderbetreuung. „Wir sind immer auf der Suche nach Räumen“, ermunterte er die Gallenbacher, freie Räume für Kitas zu melden.

In Gallenbach ist die Ortsdurchfahrt bereits vor zehn Jahren komplett ausgebaut worden. Die Sondermülldeponie ist seit 2017 fertig verfüllt und geschlossen. Frisch saniert ist die Gemeindeverbindungsstraße von Gallenbach nach Ippertshausen. Dafür steht heuer laut Habermann noch eine Restzahlung von 125000 Euro im Haushalt, für die Fuggerstraße und den Quellenweg sind 20000 Euro Planungskosten vorgesehen, außerdem 30000 Euro für Maßnahmen am Regenrückhaltebecken.

Was die Breitbandversorgung angeht, steht Gallenbach laut Bürgermeister gut da: Der Stadtteil wurde im ersten Förderprogramm mit ADSL versorgt, zwischenzeitlich sind bei der Telekom über VDSL Bandbreiten von 50 Megabit pro Sekunde verfügbar. Über das aktuelle Förderprogramm sollen die Weiler Ippertshausen, Röckerszell, Ober- und Unterneul versorgt werden. Wie Habermann berichtete, sind in Ober- und Unterneul die Glasfaserleitungen bereits gezogen, es fehlen nur noch die Hausanschlüsse. Auch mit Mobilfunk sieht Habermann den Stadtteil „ordentlich abgedeckt“, wobei die Telekom wohl einige Lücken habe.

Die Feuerwehren, so Habermann, werden sich in Zukunft noch stärker vernetzen müssen, vor allem in Hinblick auf die Tagesalarmsicherheit. Das stelle die Existenz der einzelnen Wehren nicht in Frage, so der Bürgermeister: „Im Gegenteil.“

Das Feuerwehrhaus sprach der Vorsitzende der Gallenbacher Feuerwehr, Robert Rieder, an. Das Gebäude aus den 60er Jahren entspreche nicht mehr den aktuellen Normen. Es habe keine Heizung, durch die Fenster ziehe es, die Toiletten seien sanierungsbedürftig. Mit besserer Ausstattung könne man leichter junge Leute gewinnen. Er kündigte einen Antrag für einen Neubau des Feuerwehrhauses an. Die Reaktion des Bürgermeisters: „Muss es denn ein Neubau sein?“ Als der Feuerwehrbedarfsplan aufgestellt wurde, seien alle Feuerwehrhäuser geprüft worden, sagte er. Gallenbach sei da nicht als kritisch eingestuft worden. Dass das Fahrzeug in das Feuerwehrhaus reinpasst, bestätigten die Feuerwehrleute. Sein Rat: „Stellen Sie den Antrag und führen Sie vorher ein Gespräch mit Herrn Rottenkolber.“ Der Kämmerer ist bei der Stadt für die Feuerwehren zuständig. Kommandant Manfred Sießmair ergänzte: „Wir kriegen langfristig Probleme.“ Er bat deshalb darum, mittelfristig eine Lösung zu finden. In der mittelfristigen Finanzplanung sah Habermann eher eine Möglichkeit, etwas zu tun. Ein Bürger schlug einen Neubau in Verbindung mit einer Kita vor.

2018 wurde der vierspurige Ausbau der B300 abgeschlossen, wobei Gallenbach einen kreuzungsfreien Anschluss an die Bundesstraße bekam. Rund um den Ausbau drehten sich mehrere Wortmeldungen. Auf dem Anwandweg parallel zur B300 sei Begegnungsverkehr von Traktoren unmöglich, klagte ein Bürger. Die Straße sei zu schmal, zu steil und übersichtlich. Habermann merkte an, der Weg sei ursprünglich noch schmäler geplant gewesen. Er sei planfestgestellt und mit dem Bauernverband abgestimmt. Die Straße umzubauen, sei „schwierig bis unmöglich“. Ortssprecher Josef Neumaier räumte ein, das starke Gefälle sei damals vom BBV im Planfeststellungsverfahren schlicht übersehen worden. Weil der Weg so schlecht zu befahren ist, fahren viele Landwirte mit ihren großen Maschinen durch die St.-Stephan-Straße, klagte ein anderer Bürger. Er sah dadurch die Kinder in Gefahr. Man solle nicht warten, bis etwas passiert. Ein anderer Bürger klagte, bei ihm sei der Verkehrslärm schlimmer geworden.

Gewerbegebiet Das Interkommunale Gewerbegebiet (IKG) bei Gallenbach mit seinen 28 Hektar Fläche ist nahezu ausverkauft. „Ist eine Erweiterung geplant?“, wollte ein Bürger wissen. „Nein“, lautete Habermanns klare Antwort. Erste Steuerzahlungen aus der Gewerbesteuer fließen bereits, beantwortete er eine weitere Frage. Klagen gab es über Lastwagenfahrer, die verbotenerweise einen Feldweg als Abkürzung zum IKG benutzen, der dafür nicht ausgelegt ist. Habermann empfahl, in solchen Fällen Kennzeichen zu notieren und die Stadt zu informieren. Ein Bürger sprach Lastwagenfahrer an, die im IKG über Nacht stehen und Müll hinterlassen. Er regte an, Müllkörbe aufzustellen.

