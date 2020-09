15:09 Uhr

Garage brennt: Feuer greift auf Haus über - Feuerwehren verhindern Vollbrand

Im Inchenhofener Ortsteil Sainbach ist am Samstag ein Feuer in einer Garage ausgebrochen und hat hohen Sachschaden verursacht.

Von Christian Lichtentern

Bei einem Garagenbrand im Inchenhofener Ortsteil Sainbach ist am Samstag ein hoher Sachschaden von geschätzt 100.000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand. Das Feuer griff zwar auf Teile des angrenzenden Wohnhauses über. Die Feuerwehren konnten aber durch einen umfangreichen Einsatz einen Vollbrand verhindern, teilt das Polizeipräsidium Schwaben-Nord mit. Das Feuer brach am Nachmittag aus, gegen 15.45 Uhr begann laut Polizeibericht die Löschung. Nach ersten Erkenntnissen könnte der Brand bei Flexarbeiten in der Garage entstanden sein.

Garage und Wohnhaus sind über Dachstuhl verbunden

Die Garage ist an das Wohnhaus angebaut und über den Dachstuhl sind beide Gebäude verbunden. So habe das Feuer übergegriffen, berichtete Kreisbrandrat Christian Happach auf Anfrage unserer Redaktion. Die Feuerwehren hätten das aber relativ schnell in den Griff bekommen. Im Einsatz waren zehn Feuerwehren aus der Region: Sainbach, Inchenhofen, Oberbernbach, Aichach, Motzenhofen, Hollenbach, Mainbach, Schnellmannskreuth, Alsmoos-Petersdorf und Friedberg. Die Schadenshöhe von rund 100.000 Euro bezieht sich auf Garage und Haus. Die Kriminalpolizeiinspektion Augsburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

