Gartenbauverein Affing lässt Gutes gedeihen

Für den Gartenbauverein Affing übergaben (von links) Vorsitzende Margit Wirth, Zweite Vorsitzende Sofie Attenberger, Beisitzerin Maria Kosub und Schriftführerin Veronika Brucklachner eine Spende von 1000 Euro für die Kartei der Not, Leserhilfswerk unserer Zeitung, an Claudia Bammer, stellvertretende Redaktionsleiterin der Aichacher Nachrichten.

Affinger Verein spendet 1000 Euro an die Kartei der Not. Es ist nicht die erste Spende

Affing Der Affinger Gartenbauverein ist überaus aktiv: Er organisiert Pflanzaktionen und pflegt öffentliche Flächen, er organisiert Vorträge zu Gartenfragen und zu heimatkundlichen Themen, er unternimmt Wanderungen und Radltouren und er beteiligt sich am Ferienprogramm und nicht zuletzt mit seinen Rahmfleggen am Affinger Weihnachtsmarkt. Dabei denkt der Verein auch an die Menschen, denen es nicht so gut geht. Mit 1000 Euro unterstützt er die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung.

Das Geld ist bei verschiedenen Aktionen des Vereins, unter anderem beim Weihnachtsmarkt, zusammengekommen. Es ist nicht das erste Mal, dass der Verein mit seinen rund 200 Mitgliedern an das Hilfswerk spendet. Vorsitzende Margit Wirth erklärt, der Verein wolle auf diese Art Bedürftige in der direkten Umgebung unterstützen. Bei der Kartei der Not werde das Geld sinnvoll verwendet, ist sie sich mit ihren Vorstandskolleginnen einig.

Das Leserhilfswerk unserer Zeitung unterstützt seit mehr als 50 Jahren unverschuldet in Not geratene Menschen in der Region. Die Spenden kommen ohne Abzüge Bedürftigen zugute.

Die Verwaltungskosten trägt die Mediengruppe Pressedruck, in der auch die Aichacher Nachrichten erscheinen. (bac)

