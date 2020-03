vor 43 Min.

Gartenbauverein plant eine Pflanzentauschbörse

1000 Euro spendete der Obst- und Gartenbauverein Rehling aus der Kräuterbuschenaktion an gemeinnützige Zwecke. Hier das Bild von den 180 gebundenen farbenfrohen Kräuterbuschen mit (von links) Tina Higl, Brunhilde Kröll, Ursel Higl und Andrea Mayr.

Auch das bedrohte Taglinienfeld ist Thema in Rehling

Bei der Generalversammlung des Obst- und Gartenbauvereins Rehling erinnerte Vorsitzende Ursula Higl an den im Dezember gestorbenen Paul Schmidberger, Gründungs- und Ehrenmitglied und langjähriger Vorsitzender. Der Verstorbene hatte bis zuletzt das Amt des Gerätewartes inne, diese Aufgabe hat nun Franz Higl aus Unterach übernommen. Er betreut auch den Rasen-Vertikutierer, der auch von Nichtmitgliedern ausgeliehen werden kann. Diskutiert wurde auch die Anschaffung einer Gartenfräse.

Ursel Higl informierte über die wichtigsten Veranstaltungen im abgelaufenen Vereinsjahr. Besonders hervorzuheben seien der Rehlinger Advent und das Kräuterbuschenbinden. Plus Spenden konnten daraus 1000 Euro für gemeinnützige Zwecke abgeführt werden. Wie Ursel Higl informierte, hat der Gartenbauverein zusammen mit der Feuerwehr und der Gemeinde eine gebrauchte Kuchentheke erworben.

Weitere Veranstaltungen erschienen dann im Bericht der Schriftführerin Brunhilde Kröll. Von einem ausgeglichenen Kassenstand berichtete Schatzmeisterin Magdalena Blumhöfer. Für den gestorbenen Kassenrevisor Paul Schmidberger war Josef Kastl eingesprungen und prüfte zusammen mit Anneliese Schuster die Kasse. Danach wurde ein neuer Kassenrevisor gewählt, das Amt übernimmt bis zur nächsten Wahl Josef Kastl.

Bürgermeister Alfred Rappel lobte die „vielfältigen Beiträge für unsere Gesellschaft“. Nicht wegzudenken sei dabei das Gartenfest in Au. Rappel sprach für eine mögliche Unterstützung des Vereines Freunde der Natur im Zuge der Erweiterung beim Taglilienfeld in Sankt Stephan. Hier will die Gemeinde eine bisher landwirtschaftlich genutzte Fläche mit fast 9000 Quadratmetern zur Verfügung stellen.

Von der stellvertretenden Vorsitzenden Gabi Eyring wurde eine Pflanzentauschbörse angeregt. Eine Fahrt ist geplant zur Landesgartenschau in Ingolstadt im Juni oder Juli. Am Donnerstag, 2. April, wird Ursel Higl eine Wildkräuterführung in ihrem Garten organisieren.

Der Abschluss war dann ein Film vom Natur- und Landschaftsfilmer Heinz Förder aus Augsburg. Für den 45-minütigen Beitrag wurden zwei Jahre verschiedene Schäfer mit ihren Herden begleitet.