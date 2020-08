14:28 Uhr

Gartenparty endet für 44-Jährige in Arrestzelle

Zwei Polizisten werden wegen Ruhestörung zu einer Gartenparty gerufen. Eine 44-Jährige beleidigt die Beamten und landet in der Arrestzelle.

In Rehling beklagten sich in der Nacht von Montag auf Dienstag mehrere Nachbarn über laute Musik aus einem Garten. Als zwei Polizeibeamte für Ruhe sorgen wollten, kündigte die 44-Jährige und laut Polizei stark alkoholisierte Verantwortliche an, weiter in dieser Lautstärke mit ihren beiden Bekannten feiern zu wollen.

44-Jährige beleidigt Beamte und kommt in Arrestzelle

Die Ankündigung der Beamten, die 44-Jährige anzuzeigen und die Musikgeräte mitzunehmen, ließ sie völlig unbeeindruckt. Stattdessen beschimpfte und beleidigte sie die Polizisten schlimm. Die Beamten nahmen die Frau mit in eine Arrestzelle nach Augsburg, wo sie die Nacht verbrachte. (AZ)

