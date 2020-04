vor 31 Min.

Gartenschlauch wird Radfahrerin zum Verhängnis

Eine 54-jährige Radfahrerin ist in Markt Indersdorf unterwegs, als sie plötzlich stürzt. Verantwortlich dafür ist ein 60-Jähriger, der seine Blumen gießt.

Am Karfreitag kam es in Markt Inderdorf gegen 20:10 Uhr zu einem kuriosen Unfall. Ein 60-Jähriger goss mit dem Gartenschlauch Blumen und zog den Schlauch hinter sich her.

Schlauch auf Kniehöhe bringt Radlerin zu Fall

Der Schlauch soll sich laut Polizei auf Kniehöhe befunden haben, wodurch eine 54-jährige Radfahrerin aus Indersdorf in den Schlauch fuhr und stürzte. Sie zog sich leichte Verletzungen zu. (AZ)