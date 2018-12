11:20 Uhr

Gasalarm und Wohnhausbrand in Pöttmes

Kohlenstoffmonoxid ist am Samstag in einem Wohnhaus in Pöttmes aus einer defekten Gastherme ausgetreten. Die Feuerwehr belüftete das Haus.

Freiwillige Feuerwehr ist am Samstag zweimal im Einsatz. Zwei Bewohner erleiden Vergiftungen durch Kohlenstoffmonoxid, drei durch Rauchgas

Von Claudia Bammer

Gleich zweimal war die Pöttmeser Feuerwehr am Samstag gefordert, wie die Polizei berichtet: Erst trat aus einer defekten Gastherme in einem Wohnhaus Kohlenmonoxid aus, dann brannte es in einem Einfamilienhaus.

Am Samstag um 13.49 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Pöttmes gerufen, weil der Warner für Kohlenstoffmonoxid (CO) in einem Einfamilienhaus in Pöttmes anschlug. Ein Trupp der Feuerwehr unter schwerem Atemschutz stellte im gesamten Gebäude Messungen an, um die Ursache der erhöhten CO-Konzentration zu finden. Anschließend wurde das Haus belüftet. Die beiden Bewohner kamen leicht verletzt, mit einer CO-Vergiftung, ins Krankenhaus. Der Vermieter wurde aufgefordert, die defekte Gastherme umgehend zu reparieren, so die Polizei.

Am späteren Samstagabend gegen 22.20 Uhr wurde die Feuerwehr dann erneut alarmiert: Es brannte in einem Einfamilienhaus in Pöttmes. Wie die Polizei berichtet, hatten die Bewohner eine brennende Kerze auf ihrem Adventskranz vergessen. Diese entzündete den Kranz und das Feuer griff auf einen Tisch und ein Bett über. Beim Versuch, das Feuer selbst zu löschen, erlitten drei Bewohner eine Rauchgasvergiftung. Der Brand wurde dann von der Feuerwehr Pöttmes gelöscht. Es entstand ein Brandschaden von etwa 15000 Euro.

Themen Folgen