18.07.2019

Gasanschluss ist Affing zu teuer

Gemeinderat lehnt Angebot für Baugebiet ab

Erdgas können die künftigen Bewohner des geplanten Baugebietes „Am Weberanger“ in Mühlhausen beziehen. Ein Hausanschluss soll allerdings 1260 Euro kosten. Das ist dem Affinger Gemeinderat zuviel. Denn: Die Kosten haben sich seit dem vergangenen Jahr um ein Viertel erhöht. Gerhard Faltermeier nannte das in der Sitzung am Dienstag „ziemlich unverfroren“. Der Gemeinderat stimmte der Vereinbarung nur unter der Voraussetzung zu, dass ein Hausanschluss 1000 Euro kostet.

Inzwischen liegt die schadstofftechnische Berechnung für die Westumfahrung vor, informierte Bürgermeister Markus Winklhofer. In der Sitzung am 6. August wird das Ingenieurbüro Stellung zum Sachstand nehmen. Dass die Nordumfahrung erst nach der Westumfahrung angepackt werden soll, ärgert Josef Engelschalk. Er frage sich, ob da nicht jemandem irgendwann mal ein Licht aufgehe. Was bringe denn die Westumfahrung ohne die Nordumfahrung?

Für 7200 Euro mäht die Gartenbaufirma Rudolf Schrader heuer zweimal das Regenrückhaltebecken in Haunswies. Die zweimalige Mahd ist eine Vorschrift des Wasserwirtschaftsamtes. Der Gemeinderat stimmte der Vergabe zwar mit Ausnahme von Stefan Matzka, Paul Moll und Josef Engelschalk zu. Aber einig war sich das Gremium, dass das viel zu teuer ist. Bis zum nächsten Jahr sollen Alternativen geprüft werden. Die Vorschläge reichten von Schafbeweidung (Moll), über den Kauf von eigenen Maschinen (Matzka) bis zum Bau einer Zufahrt für das Becken (Matthias Brandmeir). Das Problem: Das Becken ist für den Bauhof nicht zugänglich. Deshalb muss die Gemeinde auf eine Firma mit Spezialmaschinen zurückgreifen.

Den Zuschlag für den Rohbau der Mittagsbetreuung erhielt die Firma Rauscher aus Schrobenhausen für ihr Angebot über rund 310000 Euro. Die Straßenbeleuchtung im neuen Baugebiet „Am Anger“ in Mühlhausen liefert LEW Augsburg für rund 16000 Euro. Die Entsorgung von Sandfangrückständen und Straßenkehricht kostet etwa 10000 Euro (Firma BSR aus Ingolstadt). (jca)

