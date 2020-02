02.02.2020

Gastronomie: In Pöttmes wird wieder Griechisch gegessen

Plus Die Familie Pitsias startet in den Ratsstuben am Marktplatz in Pöttmes. So lief der erste Abend mit rund 300 Gästen und einem kostenlosen Buffet.

Von Vicky Jeanty

Ab sofort hat Pöttmes wieder einen „Griechen“. Fast 30 Jahre ist es her, dass der „Janis“ den Pöttmesern die griechische Küche schmackhaft machte. Dafür ist jetzt die Familie Pitsias zuständig, die seit vielen Jahren das Restaurant Samos in Schrobenhausen betreibt. In Pöttmes wird Konstantinos Pitsias mit seinen zwei Söhnen die Ratsstuben leiten, Pitsias’ Frau bleibt im Schrobenhausener Lokal.

300 Gäste kommen zur Eröffnung der Ratsstuben in Pöttmes Gut 300 Gäste standen am Freitagabend Schlange, um an den Büfetts im Erdgeschoss und im ersten Stock der Ratsstuben eine Fülle an griechischen Spezialitäten zu genießen. Kalamares, Gyros, Gemüse, Salate, Feta, Tzatziki, Oliven und vieles mehr: Die Bedienungen mussten mehrmals auffüllen. Seit einer dekorativen Umgestaltung der Räume herrscht dort griechisches Flair. Vor allem der große Speisesaal im Erdgeschoss, der Eingangsbereich und der Treppenaufgang sind mit unterschiedlichen Motiven, Bildern, Fotos und Reliefs geschmückt, die einen Bezug zur griechischen Mythologie haben oder bekannte Persönlichkeiten und Landschaften in Szene setzen. Konstantinos Pitsias war positiv überrascht, dass so viele Gäste der Einladung zum Gratisbüfett gefolgt waren. Die meisten begrüßte er mit Handschlag. Den Autokennzeichen nach zu schließen kamen offensichtlich viele Stammgäste aus dem Schrobenhausener, Neuburger und Pfaffenhofener Raum. Gekommen waren auch Petra und Albert Utz, die ehemaligen Wirtsleute der Ratsstuben, die letztmals im November ihre Gäste bewirteten. Pitsias habe sie persönlich eingeladen und sie seien der Einladung gerne gefolgt, erzählte Petra Utz. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Gastronomie: Pöttmes hat wieder ein griechisches Restaurant Mit den neuen Wirtsleuten freute sich Umberto Freiherr von Beck-Peccoz, der seinen jüngsten Sohn Amédée zur Einweihung mitgebracht hatte. Von Beck-Peccoz von der Brauerei Kühbach ist der Pächter der Ratsstuben. Er kam am Eröffnungstag für die Getränke auf. Dass Pitsias’ Küche für Qualität und Vielfalt stehe, habe die Familie mit ihrem florierenden Lokal in Schrobenhausen bewiesen, so Beck-Peccoz. Nun kämen auch die Pöttmeser vor Ort in den Genuss der griechischen Spezialitäten. Mit griechischen Melodien sorgten Alexander (Buzuki) und Jiorgos (Gitarre) für Unterhaltung bei der Feier. Zunächst ist das Lokal am Marktplatz täglich geöffnet, ein Ruhetag ist für einen späteren Zeitpunkt angedacht.

