Geburtshilfe-Ausstellung: Aichacher zeigen ihr Gesicht

Die geschlossene Geburtshilfe am Krankenhaus führt zur Frage nach dem letzten Aichacher. Fotos übers Internet gesucht.

Von Anna Schmid

„Geburtshilfe Aichach – Der letzte Aichacher?“: Ein vielsagender, emotionaler Titel für die Ausstellung, die am Montagabend mit einer gut besuchten Vernissage beginnt. Das Foyer der Sparkasse Aichach-Schrobenhausen in der Donauwörther-Straße ist nahezu voll, die Besucher drängen sich neugierig um die Stellwände. Die Ausstellung ist ein Gemeinschaftsprojekt. Auf Initiative von Kristina Kolb-Djoka und dem Aktionsbündnis von SPD, CSU, Grünen, ödp und dem Ortsverein der Arbeiterwohlfahrt wird die geschlossene Geburtsstation des Aichacher Krankenhauses thematisiert.

Geburtshilfe Aichach: Keine Entbindungsstation mehr in einer Umgebung

Dabei herrscht viel Einstimmigkeit. In den Grußworten von Kolb-Djoka, Bürgermeister Klaus Habermann, Kulturreferent Helmut Beck und Beate Cischek, der Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse Aichach-Schrobenhausen, zeichnen sich Gemeinsamkeiten ab. Bei allen hätte Euphorie über das neue Krankenhaus in Aichach geherrscht, das „modernste Krankenhaus Europas“, laut Habermann. Cischek erinnert sich an den Tag der Offenen Tür, bei dem besonders die Geburtsstation viel Interesse geweckt hätte. Dann der Schock, ein richtiger „Tiefschlag“: die Schließung der Geburtshilfe. Damit gibt es keine wohnortnahe Entbindungsstation mehr in einer Umgebung, die sonst eine ausgezeichnete und flächendeckende ärztliche Versorgung bietet. Wie tief das die Aichacher bewegte, zeigten die 10.000 Unterschriften, die kurz darauf gegen die Schließung gesammelt wurden. Dieses Engagement ist auch für Habermann ein deutliches Zeichen: „In der Form habe ich das als Bürgermeister noch nicht erlebt.“

Ausstellung: Auf Facebook zu einer Foto-Aktion aufgerufen

Die Ausstellung unterstützt das Vorhaben, regt weitere Diskussionen an und hält die Dringlichkeit des Themas wach. Mithilfe des Fotoclubs Aichach wurde auf Facebook zu einer Foto-Aktion am Aichacher Krankenhaus aufgerufen. Auf den Fotos strahlen Aichacher aus allen Generationen in die Kamera. Auch alte Fotografien hängen zwischen den lachenden Gesichtern. Erika Probst, selbst Mitglied des Fotovereins, hat Bilder von ihrer 95-jährigen Schwester organisiert, die ihre drei Kinder in Aichach zur Welt gebracht hat. Dazu wurden Plakate erstellt, die in Geschäften aufgehängt werden können

Die Fotos bieten viel Gesprächsstoff. Die Künstlerin Maria Breuer, die neben Probst die Stellwände inspiziert, deutet überrascht auf eine der Schwarz-Weiß-Fotografien. „Das war meine Kindergärtnerin!“ Es wird gelacht, geplaudert, aber auch eindringlich diskutiert. In dieser Angelegenheit sind sich alle Anwesenden einig. Aichacher sei man zwar immer, auch wenn man nicht dort geboren wurde. Doch mit der Geburtsstation verliere die Stadt eine wichtige Institution zur Versorgung von Müttern und Neugeborenen. Für Kolb-Djoka ist die Ausstellung ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. „Sie ist ein schönes Zeichen der Gemeinschaft, des Zusammenhaltens vor Ort.“

Die Ausstellung ist bis Freitag, 14. Juni, im Foyer der Sparkasse Aichach-Schrobenhausen in der Donauwörther Straße 9-13 zu sehen.

