01.02.2019

Geehrte Schwarzlachtaler

Die Schwarzlachtaler Schützen haben einige Mitglieder für ihre langjährige Vereinszugehörigkeit ausgezeichnet. Franziska Birkl, Melina Kastl und Nadine Kastl, Carina Landerer, Lisa Nuspl, Sabine Raab und Dominik Schmid sind seit zehn Jahren dabei. Sie erhielten ein Abzeichen in Bronze. Seit 25 Jahren im Verein ist Monika Greppmeir. Sie erhielt ein Abzeichen in Silber. 40 Jahre gehören Anneliese Alber, Herbert Alber, Günther Czekalla, Peter Höß, Elisabth Mayr, Albert Schwaiger und Georg Wörle dazu. Sie bekamen das Abzeichen in Gold.

50 Jahre gehören Anton Büchl und Franz Haimer, Ambros Schweizer und Matthias Schweizer zu den Schwarzlachtalern. Dafür gab es eine eingerahmte Urkunde.

Des Weiteren nahm Schützenmeister Siegfried Brablik eine Sonderehrung vor. Das Fahnenabzeichen in Gold erhielt Roland Egger. Er ist schon seit 2001 Fahnenbegleiter, seit 2005 Ersatz-Fähnrich und seit 2015 Fähnrich. Außerdem war er lange Jahre in der Jugendleitung und ist jetzt Beisitzer im Vorstand. Außerdem sei er der Vereinsschreiner, der zuverlässiger nicht sein könnte, wie es hieß. (AN)

