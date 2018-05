11:14 Uhr

Gefährlicher „Scherz“ in der Freinacht in Dasing

Die Polizei Friedberg sucht nach Tätern, die sich in der Freinacht einen bösen Spaß erlaubt haben. In Dasing lag eine sehr große Holzstange auf der Fahrbahn.

Ein oder mehrere unbekannte Täter haben in der Nacht auf den 1. Mai in der Schulstraße 7 in Dasing eine sechs Meter lange Holzstange auf einen Gartenzaun und eine herbeigeholte Gartenbank gelegt und so die Fahrbahn überspannt. Dieses Hindernis erkannte am Dienstag kurz nach Mitternacht ein Autofahrer zu spät, woraufhin er mit der Holzstange zusammenstieß. Hierbei wurde am Pkw die Windschutzscheibe und die Motorhaube beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf 2000 Euro.

Die Polizei Friedberg ermittelt in dieser Sache wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Hinweise unter 0821-323 1710. (AZ)

