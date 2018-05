09.05.2018

Gefahr von Waldbrand

Jetzt Luftbeobachtung

Waldbrandgefahr besteht wegen der mittlerweile vorherrschenden Trockenheit. Die Regierung von Schwaben hat auch für den Landkreis Aichach-Friedberg laut einer Mitteilung Luftbeobachtung angeordnet. Luftbeobachter und Piloten der Luftrettungsstaffel Bayern halten über den Wäldern nach Brandherden Ausschau – in den Nachmittagsstunden zu den höchsten Gefährdungszeiten statt.

Durch diese Luftbeobachtung konnten laut Regierung in der Vergangenheit in Schwaben einige Waldbrände frühzeitig entdeckt und schnell gelöscht werden. Es wurden auch gelöschte Brandstellen weiter überwacht, um zu verhindern, dass sich Glutnester neu entzünden. Die Bevölkerung wird dringend gebeten, in Waldgebieten äußerste Vorsicht walten zu lassen und keinesfalls mit offenem Feuer zu hantieren oder zu rauchen. (AN)