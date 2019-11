vor 5 Min.

Gefangene tritt und kratzt Wärterinnen

Auf eine Inspektion ihrer Zelle im Aichacher Gefängnis reagiert eine 46-jährige Frau aggressiv, schlägt mit Porzellantasse zu und droht mit Selbstmord. Vor Gericht schweigt sie

Von Gerlinde Drexler

Ziemlich aggressiv reagierte eine 46-jährige Insassin der Justizvollzugsanstalt (JVA) Aichach im Juli vergangenen Jahres auf eine Inspektion ihrer Zelle. Laut Anklage trat sie nach JVA-Beamtinnen, kratzte sie und schlug mit einer kaputten Porzellantasse nach ihnen. Sie musste sich jetzt vor dem Aichacher Amtsgericht wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Mehrfach waren bereits Verhandlungstermine angesetzt worden, zu denen die Angeklagte nicht erschienen war. Deshalb sitzt sie jetzt wieder im Aichacher Gefängnis – in Untersuchungshaft. Dort ist sie als schwierige Insassin bekannt. Sie rege sich schnell auf, wenn sie das Gefühl habe, dass man ihr unrecht tue, sagte eine 31-jährige Beamtin aus. Mitgefangene hätten sich beschwert, weil sie sich von der 46-Jährigen bedroht fühlten. Auch auf die monatliche Kontrolle der Zelle reagierte sie regelmäßig ungehalten. So eskaliert wie diesmal sie die Situation noch nie, sagte eine 27-jährige JVA–Mitarbeiterin.

Als eine Beamtin ungefähr eine Stunde nach der Kontrolle nach ihr sah, saß die Angeklagte mit einem Kabel um den Hals in der Zelle und versuchte, sich zu strangulieren. „Mit ihr reden, war nicht möglich. Sie hat total zugemacht“, sagte die 55-Jährige aus. Eine herbeigerufene Kollegin versuchte, das Kabel durchzuschneiden. Die Gefangene kickte mit dem Fuß nach der 55-Jährigen und streifte sie mit der abgeschlagenen Tasse an der Hand. Der Fußtritt sei absichtlich gewesen, das mit der Tasse im Gemenge passiert, so die 55-Jährige. Zur Frage der Richterin nach dem Gemütszustand der Angeklagten, sagte die Beamtin: „Ich denke, sie war in einem Tunnel.“ Sie sei sauer gewesen wegen der Kontrolle und habe sich in das Ganze reingesteigert.

Als „sehr aufgebracht und aggressiv“, beschrieb eine 28-Jährige JVA-Beamtin die Angeklagte. Sie wollte die 46-Jährige zusammen mit Kollegen in den sogenannten gesicherten Haftraum der Justizvollzugsanstalt bringen. „Sie hat sich vehement dagegen gewehrt, mitzukommen.“ Die Gefangene habe gekratzt, getreten und versucht, sie zu beißen. Bei dem Gerangel zog sich die 28-Jährige Schnittverletzungen an der Hand zu.

Die Angeklagte selbst äußerte sich vor Gericht nicht zu den Vorwürfen. Sie warf den Zeugen jedoch vor, zu lügen. Verteidiger Dzevdet Fetahi äußerte Zweifel, ob seine Mandantin voll schuldfähig sei. Er rügte die Ermittlungen, weil die JVA-Beamten jeweils einen Bericht über den Vorfall geschrieben, aber nicht von der Polizei dazu vernommen worden waren. Richterin Eva-Maria Kraus wunderte sich: „Warum sollen sie sich etwas ausdenken und ihren Beamtenstatus aufs Spiel setzen?“

Die Verhandlung wird in zwei Wochen im Aichacher Amtsgericht fortgesetzt. Eine Mitgefangene sowie die Ärztin der JVA sollen als Zeugen gehört werden.

Themen folgen