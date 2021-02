19:30 Uhr

Geflügelpest: So sollen sich die Halter in Aichach-Friedberg schützen

So weit ist es im Landkreis Aichach-Friedberg noch nicht. Dennoch müssen Geflügelhalter vorsichtig sein.

Die Geflügelpest ist im Wittelsbacher Land bislang noch nicht aufgetreten. Dennoch gelten bereits jetzt Schutzmaßnahmen, die zu beachten sind.

Bislang ist im Landkreis Aichach-Friedberg noch kein Fall von Geflügelpest aufgetaucht. Schutzmaßnahmen greifen dennoch schon. Das teilt das Landratsamt mit.

Seit 2. Februar gelten der Mitteilung zufolge zum Schutz der bayerischen Geflügelhaltungen verstärkte Sicherheitsmaßnahmen für Haus- und Nutzgeflügel. Das hat das Bayerische Umweltministerium veranlasst. Ursache sind Fälle von Geflügelpest, die bei Wildvögeln in Deutschland und einigen Gegenden Bayerns aufgetaucht sind.

Geflügelhalter im Kreis Aichach-Friedberg sollen Schutzkleidung tragen

Die erforderlichen Maßnahmen hat das Landratsamt Aichach-Friedberg durch eine Allgemeinverfügung bekannt gegeben. Darin werden Maßnahmen für alle Geflügelhalter geregelt. Dazu gehören die Sicherung gegen unbefugtes Betreten, das Tragen von Schutzkleidung sowie konsequente Reinigung und Desinfektion. Geflügelausstellungen und -märkte sind im Landkreis verboten, desgleichen die Fütterung von Wildvögeln.

In der Mitteilung heißt es, durch die konsequente Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen "soll der Kontakt zwischen Wildvögeln und Haus- und Nutzgeflügel vermieden und so eine Einschleppung in die Geflügelhaltungen verhindert werden".

Landratsamt: Tote Vögel nicht anfassen, sondern melden

Für den Menschen ist das Virus nach derzeitigen Erkenntnissen ungefährlich. Dennoch sollten tot aufgefundene Vögel nicht angefasst werden und Funde dem Landratsamt, Telefon 08251/92-403, gemeldet werden.

Das Landratsamt Aichach-Friedberg erinnert in diesem Zusammenhang an die Pflicht der Halter von Hühnern, Enten, Gänsen, Fasanen, Perlhühnern, Rebhühnern, Truthühnern, Wachteln oder Laufvögeln ihre Geflügelhaltung dem Veterinäramt zu melden. (AZ)

Die Allgemeinverfügung ist hier vollständig nachzulesen.

