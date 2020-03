13:26 Uhr

Gegen Leitbake geprallt: 20-Jährige stirbt bei Motorradunfall

Eine 20-jährige Motorradfahrerin stürzt in einer Rechtskurve auf der Staatsstraße 2045 von Pöttmes nach Kühnhausen. Sie verletzt sich tödlich an einer Leitbake.

Eine 20-jährige Motorradfahrerin ist am Sonntagmittag bei Kühnhausen (Marktgemeinde Pöttmes) tödlich verunglückt. Wie die Polizei berichtet, war die junge Frau gegen 11.25 Uhr mit vier weiteren Motorradfahrern, alle aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck, auf der Staatsstraße 2045 von Pöttmes kommend in Richtung Kühnhausen unterwegs. In einer Rechtskurve verlor sie laut Polizei aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Motorrad und stürzte.

Pöttmes-Kühnhausen: Die Motorradfahrerin prallt gegen eine Leitbake

Während das Motorrad über die Fahrbahn nach links in den angrenzenden Acker schlitterte, prallte die Motorradfahrerin gegen eine Leitbake, die sich links am Fahrbahnrand befindet. Die junge Frau erlitt tödliche Verletzungen. Laut Polizei entstand an dem Motorrad Totalschaden in Höhe von etwa 7000 Euro. (bac)

