Gegen die Corona-Langeweile: Raus zum Stationslauf

Plus Der Kreisjugendring will helfen, die Langeweile zu bekämpfen. Er hat im Landkreis Aichach-Friedberg fünf Stationsläufe aufgebaut. Wo sie zu finden sind.

Von Brigitte Glas

Lockdown, Kontaktbeschränkungen, Home­schooling - da hilft nur eines: Raus an die frische Luft! Der Kreisjugendring (Kjr) unterstützt das und sorgt für Abwechslung. Er hat inzwischen fünf Stationsläufe im Landkreis Aichach-Friedberg aufgebaut: vier im Landkreisnorden, einer in Kissing. In Aichach gibt’s gleich zwei und jeweils einen in Hollenbach und In­chenhofen. Doch was ist ein Stationslauf?

Wie funktionert ein Stationslauf im Landkreis Aichach-Friedberg?

Ganz einfach: Es ist ein Weg durch Feld und Wald oder einen Park, vorbei an zehn Aufga­ben­stationen. Diese Aufgaben kön­nen Rätsel oder Suchaufträge sein. Gedacht sind sie zwar für Kin­der, aber auch Eltern und Groß­eltern dürfen mitknobeln, denn so einfach ist es dann doch wieder nicht. Des Rätsels Lösung ist an jeder Station ein Buchstabe, aus dem ganz zum Schluss das Lö­sungswort gebildet werden soll.

So sieht ein Aufgabenzettel im Stationslauf des Kreisjugendrings aus. Bild: Brigitte Glas

Wer das Lösungswort auf der Homepage des Kreisjugendrings eingibt, kann et­was gewinnen. Ausgelost wird nach den Osterferien. Die Statio­nen sind mit farbigen Schildern ge­­kennzeichnet und so angelegt, dass die Teilnehmer immer schon die nächste in der Ferne sehen können. Natürlich stehen die Wege auch im Internet und sind mit dem Han­dy jederzeit abrufbar. Es geht auch ohne Handy, was aber unbe­dingt dabei sein sollte, sind ein Zet­tel und ein Stift. Übrigens: Alle Stations­läufe im Landkreis haben ihre ei­gene Lösung!

Hier sind die Stationenläufe im Landkreis Aichach-Friedberg zu finden

Aichach: Der Startpunkt ist an der Paar beim Dönerbiergarten Erol. Laut Kjr ist dieser Weg durch den Paartalpark kurz und auch für Kinder geeignet, die den Stationslauf alleine machen wol­len. Auch ist er kinderwagen­taug­lich.

Aichach-Hennenthal: Start ist an der Unterführung der B300 beim Kreisgut. Dieser Weg ist ebenfalls für Kinderwägen geeignet. Er führt über teils geteerte Straßen, teils Schotterwege am Waldrand und an Wiesen und Feldern vorbei. Die reine Laufzeit ist eine knappe Stunde. Dazu kommt noch die Zeit für die Stationen.

Hollenbach-Silberbrünnl: Los geht es am Parkplatz hinter dem Sportheim am Schindkuchelweg in Motzenhofen. Achtung: Dieser Weg ist kein Rundweg. Für die ein­fache Strecke braucht man oh­ne Stationen etwa 20 Minuten.

Inchenhofen: Start und Ziel ist an der Baldaufstraße 13. Dieser Weg ist auch für Kinder alleine mach­bar und mit Kinderwagen gut zu befahren.

Kissing: Start ist am Parkplatz der Kleingartenanlage beim Spielplatz in der Bürgermeister-Wohlmuth-Straße. 45 Minuten Gehzeit plus die Zeit an den Stationen sollten Familien einplanen.

Informationen: Alle Stationsläufe betreut der Kreis­jugendring. Wege, Infos und Tipps gibt es unter www.kjr-aichach-friedberg.de. Wer gewinnen will, muss dort das Lö­sungswort eintragen.

