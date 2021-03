vor 52 Min.

Gegen die Einsamkeit: Aichach-Friedberg fördert ehrenamtliche Hilfe

Einkaufen, Gassi gehen, Kinder betreuen: Viele Menschen solidarisieren sich in Corona-Zeiten.

Wegen der Corona-Beschränkungen leidet das soziale Miteinander im Wittelsbacher Land. Aktionen, die Menschen aus der Isolation helfen, werden nun bezuschusst.

Der Landkreis Aichach-Friedberg fördert ehrenamtliche Aktionen, insbesondere für die Osterzeit. Ab sofort können lokale Organisationen, gemeinnützige Vereine oder Gemeinden Finanzmittel beantragen. Die Förderung findet im Rahmen der Initiative "Unser Soziales Bayern: Wir helfen zusammen!" des bayerischen Sozialministeriums statt.

Einsamen Menschen zeigen, dass sie nicht vergessen sind

Hintergrund ist laut Mitteilung des Landratsamtes die Tatsache, dass sich das soziale Miteinander durch die Corona-Pandemie verändert hat. Das bürgerschaftliche Engagement, insbesondere im sozialen Bereich, hat unter den Kontaktbeschränkungen und Schutzmaßnahmen gelitten. Umso wichtiger sei es nun, gerade den Menschen, die kaum persönliche Kontakte haben und in Einrichtungen leben, zu zeigen, dass sie nicht vergessen werden. Stefanie Siegling von der Freiwilligenagentur "mitanand und füranand im Wittelsbacher Land" erklärt: "Personen aus Risikogruppen sollen Aufmerksamkeit erhalten und sich zugehörig fühlen. Die Isolation und das Gefühl des Vergessenwerdens sollen so unterbrochen werden."

Damit Freiwillige für Risikogruppen im Landkreis Aichach-Friedberg aktiv werden

Der Landkreis will Aktionen oder Projekte fördern, bei denen Ehrenamtliche für Risikogruppen aktiv werden. Denkbar wär beispielsweise ein Engagement von Kindern, die für eine Behinderteneinrichtung oder ein Seniorenheim basteln. Das Thema kann frei gewählt werden. Die Aktion kann auch kontaktlos erfolgen. So könnten Bastelanleitungen an Ehrenamtliche verteilt und zu Hause umgesetzt werden.

Wer Ideen hat, kann sich an die Freiwilligenagentur wenden. Materialien und eine kleine Anerkennung für die ehrenamtlichen Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen können finanziert werden. Es werden Kosten von maximal 400 Euro pro Aktion zur Verfügung gestellt.

Kontakt: Anträge und Förderhinweise https://lra-aic-fdb.de/hier-leben/ehrenamt/freiwilligenagentur/aktuelles; Informationen bei der Freiwilligenagentur, 08251/92-4847 oder freiwilligenagentur@lra-aic-fdb.de. (AZ)

