vor 23 Min.

Gegenkandidat für Winklhofer

Mühlhausen will 2020 eine Alternative bieten

Affings Bürgermeister Markus Winklhofer verliert an Rückhalt in der Gemeinde. Die Wählergemeinschaft Mühlhausen-Bergen will bei der Kommunalwahl 2020 einen Gegenkandidaten aufbieten. Das ist das Ergebnis einer Versammlung, zu der über 80 interessierte Bürger ins Sportheim gekommen waren. Die vier örtlichen Gemeinderäte übten dabei deutliche Kritik am Amtsinhaber. Unter Winklhofer gehe es viel zu langsam voran, betonten sie. (jca) "Kommentar

Lechrain Wie stehen die übrigen Affinger Ortsteilezum Bürgermeister? Wir haben nachgefragt. "Seite 5

