16.11.2019

Gehwege räumen

Stadt weist auf Pflichten hin

Die Stadt Aichach bereitet sich auf den Winter vor. Wegen der Entsorgungskosten für Streusplitt wird innerorts auf Nebenstraßen nur geräumt. Salz gestreut wird nur auf Kreuzungen, Gefällstrecken, Schulwegen und Hauptverkehrsstraßen. Die verwendeten Streumittel sind laut einer Untersuchung der Technischen Universität München als unbedenklich eingestuft worden, erklärt die Stadt Aichach.

Gleichzeitig erinnert die Stadt Eigentümer von Grundstücken, die innerhalb geschlossener Orte an öffentliche Straßen angrenzen oder durch sie erschlossen werden (Hinterlieger), dass sie die Gehbahnen in sicherem Zustand halten müssen. Die Gehwege müssen an Werktagen von 7 bis 20 Uhr, an Sonntagen und Feiertagen von 8 bis 20 Uhr so weit möglich von Schnee oder Eis frei gemacht und bei Glätte mit Sand oder anderen Mitteln bestreut werden.

Schnee und Eisreste müssen neben dem Gehweg so gelagert werden, dass der Verkehr nicht behindert wird. Wer die Gehwege vorsätzlich oder fahrlässig nicht oder nicht rechtzeitig sichert, muss mit einer Geldbuße rechnen. (AN)

Themen folgen