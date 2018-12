11:23 Uhr

Geisterfahrerin auf B300 bei Aichach unterwegs

So ähnlich wie bei diesem Symbolfoto fuhr eine 78-jährige Frau am Montagabend auf die Bundesstraße bei Aichach auf. Auf der Fahrspur Richtung Schrobenhausen war sie deshalb in Richtung Dasing unterwegs. Symbolbild

78-Jährige verwechselt bei Aichach-West die Ein- und Ausfahrten und fährt in die falsche Richtung. Doch sie bekommt Hilfe

Aichach Eine 78-jährige Autofahrerin ist am Montagabend auf der B300 bei Aichach als Geisterfahrerin unterwegs gewesen. Ein zufällig vorbei kommender Mitarbeiter der Autobahndirektion Süd kam der Frau zu Hilfe und verhinderte damit womöglich Schlimmeres.

Wie die Aichacher Polizei am Dienstag mitteilte, wollte die 78-Jährige gegen 17.45 Uhr an der Anschlussstelle Aichach-West auf die Bundesstraße in Richtung Dasing einbiegen. Wohl aus Unachtsamkeit habe sie dabei die Ein- und Ausfahrten verwechselt und sei über die B300-Abfahrt auf die Gegenspur, die in Richtung Schrobenhausen führt, eingebogen, so die Polizei. Nach einigen 100 Metern bemerkte die Geisterfahrerin ihren Irrtum. Sie hielt sich deshalb äußerst links und fuhr in langsamer Geschwindigkeit in der falschen Richtung weiter.

Dort kam ihr der Mitarbeiter der Autobahndirektion entgegen. Er reagierte geistesgegenwärtig und schaltete an seinem Fahrzeug Gelblicht und Warnblinkanlage an. Zusammen mit dem Fahrer eines unbekannten Lastwagens gelang es dem 45-jährigen Bauingenieur, den nachfolgenden Verkehr langsam abzubremsen. Dann ließ er die 78-Jährige auf der Bundesstraße wenden und begleitete sie über die Ausfahrt Aichach-West zu einer Tankstelle. Dort übergab der 45-Jährige die Rentnerin den Beamten der Aichacher Polizeiinspektion.

Noch ist unbekannt, wie viele Verkehrsteilnehmer die Frau gefährdet hat. Betroffene sollen sich mit der Aichacher Polizei, 08251/8989-10, in Verbindung setzen.

Es ist bereits die zweite Geisterfahrt innerhalb weniger Wochen. Erst im November war es, wie berichtet bei Aichach einem ähnlichen Vorfall gekommen. Damals hatte ein zunächst unbekannter Autofahrer, der in der falschen Richtung unterwegs war, ein entgegenkommendes Auto gestreift und war zunächst geflüchtet. Später stellte sich eine 38-jährige Autofahrerin. (jca)

