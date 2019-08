00:31 Uhr

Geld für Burgplatz und Geschichtspfad

Die Förderstiftung der Stadtsparkasse Aichach hat der Stadt Aichach eine Spende in Höhe von 6500 Euro zur Gestaltung des Burgplatzes im Aichacher Stadtteil Oberwittelsbach überreicht.

Die Stadt Aichach hat eine Spende in Höhe von 6500 Euro zur Gestaltung des Burgplatzes und des Geschichtspfads im Aichacher Stadtteil Oberwittelsbach erhalten. Sie stammt von der Förderstiftung der Stadtsparkasse Aichach (Sparkasse Aichach-Schrobenhausen). Der Archivar der Stadt und Leiter des Aichacher Museums, Christoph Lang, sowie die Leiterin des Bauamts, Carola Küspert, nahmen die Spende entgegen. Auch Bürgermeister Klaus Habermann freute sich darüber und bedankte sich im Namen der Stadt. Er ist ebenso wie die Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Aichach-Schrobenhausen, Birgit Cischek, im Vorstand des Stiftungsrats. Die Entscheidung fiel laut Cischek für den Burgplatz, weil er bei der Bayerischen Landesausstellung 2020 in Aichach und Friedberg eine wichtige Rolle spielen soll. Die Ausstellung „Stadt befreit. Wittelsbacher Gründerstädte“ dauert vom 29. April bis 8. November.

Wenn der Burgplatz umgestaltet ist, soll man ihn auf sich wirken lassen, sagt Klaus Habermann. „Er soll kein Disneyland werden.“ Die Stadt will die Wege herrichten, Bäume zurückschneiden, Bänke und Infotafeln aufstellen. Christoph Lang fügt an: „Jeder Besucher soll einordnen können, was er sieht.“

In Bezug auf den Geschichtspfad sagte Carola Küspert: „Er ist ein Naturpfad. Wir müssen uns jeden Schritt genehmigen lassen.“ Die Arbeiten sollen im Oktober beginnen und im April abgeschlossen sein. Die Gesamtkosten liegen im sechsstelligen Bereich.

Die Sparkassen-Stiftung gibt es seit 2008. Sie fördert etwa Kunst, Kultur, Sport, Jugendzentren, Denkmalschutz und karitative sowie kirchliche Einrichtungen. Sie hat ein Grundstockvermögen von gut einer Million Euro. (phis)

