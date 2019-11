12.11.2019

Gemaltes, Genähtes, Gestricktes

Hobbybastlerausstellung in Schiltberg

Großen Andrang fand die Hobbybastler- und Künstlerausstellung in der Schiltberger Mehrzweckhalle. Nach 2012 und 2015 fand sie zum dritten Mal statt. Bürgermeister Josef Schreier, der die Veranstaltung mit Ideengeber Hermann Finger eröffnete, sagte: „Eigentlich wollten wir die Ausstellung im Turnus von drei Jahren abhalten. Aber 2018 war geprägt von vielen Baumaßnahmen in der Gemeinde.“

Erst vor Kurzem habe er die Aussage gehört, dass der November der Monat mit dem Trauerflor sei – umso schöner sei es, eine solche Veranstaltung mit vielen Besuchern eröffnen zu können. Fast 20 Hobbyaussteller, darunter die Grundschule Schiltberg, hatten sich in der Mehrzweckhalle eingefunden, um ihre Werke zu verkaufen. Von Weihnachtsdeko, Krippen und gebasteltem Schmuck über Genähtes und Gestricktes bis hin zu Gemälden und gedrechselten Gegenständen reichte die Bandbreite. Um Essen und Getränke kümmerte sich die Jugendabteilung des TSV Schiltberg. Der Erlös davon geht an die Jugendarbeit des Vereins, wie Vorsitzender Marco Bichlmaier berichtet. Am Nachmittag werde noch eine Kinderbastelabteilung eröffnet, so Bichlmaier weiter. Für die Materialkosten könnten die Eltern über eine Spende aufkommen. (skw)

Themen folgen