vor 3 Min.

Gemeinde Obergriesbach kündigt Funkmastvertrag mit Betreiberfirma

Seit Längerem war klar, dass der Standort des alten Funkmasts in Obergriesbach, der den Bürgern im Ort Handyempfang verschafft, aufgegeben werden muss. Doch um den neuen Standort gibt es Streit.

Plus Höhepunkt eines langen Streits: Obergriesbach hat den Vertrag für den neuen Funkmast mit der Betreiberfirma gekündigt. Doch die will ab nächster Woche bauen.

Von Stefanie Brand

Die Gemeinde Obergriesbach hat den Vertrag mit der Deutschen Funkturm GmbH gekündigt. Das teilte Obergriesbachs Bürgermeister Jürgen Hörmann aus der nicht öffentlichen Sitzung des Gemeinderats am Dienstagabend mit. Die Kündigung ist bereits bei der Firma eingegangen. Auch dem möglichen Baustart des Funkmastes, der für die kommende Woche veranschlagt war und der Gemeinde Obergriesbach per E-Mail mitgeteilt wurde, habe die Gemeinde widersprochen, erklärte Hörmann. Die Betreiberfirma jedoch weist die Kündigung zurück und will ab nächster Woche bauen.

Die Kündigung seitens der Gemeinde ist der Höhepunkt einer Auseinandersetzung, die bereits das ganze Jahr im Ort für Gesprächsstoff sorgte. Dabei geht es um den Funkmast, der sich aktuell noch auf der alten Brauerei befindet und bis Ende März dafür sorgt, dass die Bürger im Ort Handyempfang haben. Seitdem klar wurde, dass der alte Standort aufgegeben werden muss, suchte der Betreiber, die Deutsche Funkturm GmbH, nach einem Alternativstandort.

Potentieller neuer Standort für Funkmast löst Zoff in Obergriesbach aus

Doch eben dieser neue Standort löste Zoff aus: Um den Handyempfang und die mobile Internetnutzung sicherzustellen, fiel die Wahl des Standorts auf ein Stück Brachland, das sich im Besitz der Gemeinde nördlich des Teils der Straße Am Weiher befindet, die in Ost-West-Richtung verläuft. Die Interessensgemeinschaft, die sich rund um Herbert Lange und Thomas Hartmann formierte, machte bereits Anfang des Jahres mobil, um diesen Standort zu kippen, und schlug die Prüfung des Standorts hinter dem Gemeinschaftshaus vor, obwohl der Vertrag für den Standort Am Weiher bereits geschlossen war.

Gespräche, die dazu führen sollten, eine Einigung mit der Deutschen Funkturm GmbH zu erzielen, schlugen fehl. Zwischenzeitlich habe die Gemeinde bereits zweimal eine Kündigung an die Deutsche Funkturm GmbH geschickt, erklärt Thomas Bauer, der Ansprechpartner der Deutschen Funkturm GmbH, auf Nachfrage. Bauer ergänzt: "Es wurden keine Gründe genannt, die eine Kündigung des Vertrags rechtfertigen würden." Demzufolge weise die Deutsche Funkturm GmbH die Kündigung zurück und gehe von einem bestehenden Vertragsverhältnis aus. Sie baue dabei sowohl auf eine Sendegenehmigung als auch auf eine Baugenehmigung für den Mast.

