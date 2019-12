vor 21 Min.

Gemeinderat: Abwasser wird günstiger wegen Kläranlage

Wegen der Überdeckung sinken die Gebühren in Adelzhausen für die nächsten vier Jahre. Das plant der Gemeinderat.

Von Gerlinde Drexler

Die Gebühren für das Abwasser sinken. Das beschloss der Adelzhauser Gemeinderat in seiner Sitzung am Mittwoch. Neu ist, dass ab dem kommenden Jahr Schmutz- und Niederschlagswasser getrennt abgerechnet werden. Die geplante neue Kläranlage ist in den Gebühren bereits berücksichtigt. Innerhalb von vier Jahren wird die Gemeinde knapp 200000 Euro an Rücklagen aufbauen. Die neue Kläranlage ist der Grund, warum die Gebühren sinken.

Bei der letzten Kalkulation der Abwassergebühren vor vier Jahren war die Gemeinde noch davon ausgegangen, dass die Kläranlage 2017 in Betrieb geht. In dem bisherigen Kubikmeterpreis von 3,44 Euro stecke die neue Kläranlage mit drin, obwohl die Gemeinde keine Investitionen hatte, erklärte Dagmar Suchowski, Sachverständige für die Kalkulation von Beiträgen und Gebühren kommunaler Abwasser- und Wasserversorgungsanlagen. Die Folge: Beim Schmutzwasser ergab sich eine Überdeckung von 300000 Euro. „Überdeckungen müssen zwingend an den Gebührenzahler zurückgegeben werden“, so die Sachverständige. Die Summe wurde bei der Neukalkulation der Preise berücksichtigt und führte dazu, dass die Gebühren für die nächsten vier Jahre niedriger sind als bisher.

Ohne die Überdeckung würden die Gebühren für das Schmutzwasser 2,44 Euro pro Kubikmeter und 0,32 Euro pro Quadratmeter für das Niederschlagswasser ausmachen. Mit der eingerechneten Überdeckung ergeben sich 1,50 Euro für das Schmutz- und 0,22 Euro für das Niederschlagswasser.

Der Gemeinderat entschied sich allerdings für eine Variante, bei der er Rücklagen aufbauen kann. Eine Möglichkeit, die es laut Suchowski seit dem Jahr 2000 gibt. Der etwas höhere Gebührensatz biete die Möglichkeit, das Geld zum Beispiel für den Bau der Kläranlage zu verwenden oder für Arbeiten an der Kanalisation. Die Sachverständige über die Verwendung der Rücklage: „Es kann frei entschieden werden, für was man sie bei der Abwasserbeseitigung einsetzen möchte.“

Adelzhausen: So hoch wären die Rücklagen

Der Gemeinderat stimmte ihrem Vorschlag zu, die Schmutzwassergebühr ab dem kommenden Jahr mit 1,97 Euro und die für das Niederschlagswasser mit 0,28 Euro anzusetzen. Damit würden sich innerhalb der nächsten vier Jahre Rücklagen in Höhe von rund 150000 Euro beim Schmutz- und 40000 Euro beim Niederschlagswasser aufbauen, hatte Suchowski überschlagen.

Anhand eines Beispiels hatte Kämmerin Claudia Naßl ausgerechnet, wie die neuen Gebühren sich bei einem Einfamilienhaus auswirken. Sie war von einem Verbrauch von 120 Kubikmetern und einer Fläche von 152 Quadratmetern ausgegangen. Bei den bisherigen Gebühren von 3,44 Euro kam sie auf einen Gesamtpreis von rund 410 Euro pro Jahr. Bei der vom Gemeinderat beschlossenen Variante sind es rund 280 Euro, die jährlich fällig werden.

Der Neubau der Kläranlage ist auch in dieser Kalkulation berücksichtigt. Diesmal mit der Annahme, dass die Anlage im Jahr 2023 in Betrieb gehen wird. In vier Jahren steht die nächste Neukalkulation der Gebühren an. „Das Abwasser wird sicher wieder nach oben gehen“, so die Sachverständige.

Themen folgen