Gemeinderat: Petra Wackerl ist Zweite Bürgermeisterin

Petra Wackerl wird in Todtenweis zur Zweiten Bürgermeisterin gewählt, Bernhard Riß unterliegt als Bewerber um das Amt des Dritten Michael Hofberger. Was noch diskutiert wurde.

Von Johann Eibl

In der Kommunalpolitik stellen Frauen auch nach der jüngsten Wahl am 15. März die Ausnahme dar. Am Lechrain aber sieht es anders aus, ein klein wenig jedenfalls. In Aindling fungiert seit dem 1. Mai Gertrud Hitzler als Erste Bürgermeisterin und gleich nebenan in Todtenweis wurde Petra Wackerl in der konstituierenden Sitzung einstimmig zur Zweiten Bürgermeisterin gewählt. Die bisherige Dritte Bürgermeisterin löste damit Richard Eberle ab, der kein Interesse an einer erneuten Kandidatur gezeigt hatte.

Auch in den kommenden sechs Jahren hat Bürgermeister Konrad Carl zwei Vertreter. Wie wichtig das im schlimmsten Fall sein könnte, das hat er vor Jahren am eigenen Leib erlebt, als Thomas Riß völlig überraschend verstarb und er als nominierte Nummer zwei in die Bresche springen musste.

Bei der schriftlichen Abstimmung setzte sich am Mittwoch Michael Hofberger mit 8:5 gegen Bernhard Riß durch. Riß, der bei der Bürgermeisterwahl als Kandidat der Gruppierung „Zukunft für Todtenweis“ Carl unterlegen war, hatte vorab deutlich zum Ausdruck gebracht, dass er echte Ambitionen hegte: „Ich würde es als Signal werten, dass man mit uns eine gute Zusammenarbeit ermöglichen möchte.“

Das sind die Themen im Todtenweiser Gemeinderat

Hofberger wurde als Dritter Bürgermeister vereidigt, auch die fünf neuen Mitglieder des Gemeinderats legten ihren Amtseid ab: Andreas Berger, Konrad Eichner, Kilian Leopold, Bernhard Riß und Ulrich Siegmund. Carl und Wackerl wurden zu Eheschließungsstandesbeamten bestellt. Im Schnitt ist davon auszugehen, dass in Todtenweis vier bis fünf Paare im Laufe eines Jahres heiraten. Viel Zeit nahm die Geschäftsordnung in Anspruch.

Walter Krenz, Leiter der Verwaltung in Aindling, erläuterte die wichtigsten Paragrafen. Nicht zuletzt das neue Sitzungsprogramm, das mit einer elektronischen Ladung verbunden ist, hat Veränderungen zur Folge. Wie Franz Färber auf seinen Einwand hin erfuhr, stellt dieses digitale Programm lediglich ein Angebot zu den bisherigen Informationen auf Papier dar, ist also nicht verpflichtend für die Mitglieder eines Gemeinderats.

Über die Entschädigung der Räte wurde debattiert

Krenz regte an, man sollte ein Trio bestellen, dass sich in den kommenden sechs Jahren mit den örtlichen Rechnungsprüfungen befassen wird. Ulrich Siegmund erklärte sich bereit, den Vorsitz zu übernehmen, Siegfried Wittmann und Franz Färber werden ihn unterstützen. Rederecht für Zuhörer einer öffentlichen Sitzung sollte nur in begründeten Ausnahmefällen gewährt werden, forderte Krenz.

Eine längere Debatte löste die Frage aus, mit welchen Beträgen die Gemeinderäte künftig als Entschädigung zu rechnen haben. Gegen die Stimme von Siegmund, der mit der angespannten Lage im Haushalt argumentierte, wurde die entsprechende Satzung beschlossen. Wichtigster Punkt darin ist die Anhebung des Sitzungsgeldes von 40 auf 60 Euro. Damit sollen auch die Kosten für die Nutzung eines privaten Endgeräts abgegolten werden. Bestimmt wurden auch die Vertreter in Verbänden und Vereinen.

