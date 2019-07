06.07.2019

Gemeinderat Tassilo Drobek stirbt mit nur 36 Jahren

Trauer um Tassilo Drobek. Der Familienvater und Obergriesbacher Gemeinderat ist im Alter von nur 36 Jahren unerwartet gestorben.

Mit nur 36 Jahren ist Tassilo Drobek, Mitglied des Obergriesbacher Gemeinderats, am Dienstag verstorben. Todesursache war wohl ein Herzinfarkt. Drobek war verheiratet und hatte ein Kind, das er mit seiner Ehefrau ebenso großzog wie zwei weitere Kinder, die sie mit in die Ehe brachte.

Im Alter von 25 Jahren kam er in den Gemeinderat

Obergriesbachs Bürgermeister Josef Schwegler kannte Drobek, seit dieser ein kleiner Junge war. Schwegler traute Drobek und seine Ehefrau standesamtlich. Bei ihm sitzt der Schock ebenso tief wie bei den Kollegen aus dem Gemeinderat. Mit gerade mal 25 Jahren war Drobek als jüngstes Mitglied in den Gemeinderat gekommen. Das war im Jahr 2008. Engagiert, jung und dynamisch habe Drobek dort und in der Gemeinde agiert, so Schwegler. Drobek war als Jugendbeauftragter und im Rechnungsprüfungsausschuss tätig. Außerdem engagierte er sich als aktiver Floriansjünger bei der Freiwilligen Feuerwehr Obergriesbach.

Obergriesbacher Rat verlor in vergangenen Jahren mehrere Mitglieder

In den vergangenen Jahren hatte der Gemeinderat mehrere Mitglieder verloren: Im Mai 2011 starb Josef Horlet mit 52 Jahren. Nur wenige Monate zuvor, im Dezember 2010, war Monika Wördehoff-Krüdelbach im Alter von 57 Jahren gestorben. (brast/nsi)

Requiem mit anschließender Beerdigung am heutigen Samstag ab 10.30 Uhr in Obergriesbach.

