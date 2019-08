vor 34 Min.

Gemeinderat: Warum das Abwasser teurer wird

Ab 2020 kostet ein Kubikmeter 2,90 Euro in Schiltberg. Die Erhöhung beträgt 35 Cent. Warum Vergleich mit anderen Kommunen nicht geht.

Von Sabrina Wörle

35 Cent mehr müssen die Bürger der Gemeinde Schiltberg ab Januar 2020 für ihr Abwasser bezahlen. Das hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstag beschlossen. Bereits im Februar war das Gremium über die, laut Kalkulation, „gravierende Kostenunterdeckung“ informiert worden. Demnach sei eine Erhöhung der aktuellen Gebühr von 2,55 Euro pro Kubikmeter auf mindestens 3,15 Euro nötig, um eine Kostendeckung zu erzielen. Der Dritte Bürgermeister Fabian Streit sagte: „Ich würde die Gebühren nur langsam erhöhen.“

Schiltberg: Alle drei, vier Jahre muss angepasst werden

Bürgermeister Josef Schreier war der gleichen Meinung: „Wir müssen halt dann alle drei, vier Jahre anpassen“, so das Gemeindeoberhaupt. Der Gemeinderat hat sich daher auf eine neue Abwassergebühr in Höhe von 2,90 Euro pro Kubikmeter entschieden. Dass der neue Beitrag im Vergleich zu anderen Gemeinden hoch erscheinen könnte, wiegelte Bürgermeister Schreier ab. „Bei uns gab es dafür seit mindestens 20 bis 30 Jahren keinen Ergänzungsbescheid mehr“, erklärte er. Ein Vergleich mit anderen Gemeinden sei daher so nicht möglich.

Bürgermeister Josef Schreier informierte den Gemeinderat über den Zuwachs um eine zusätzliche Klasse in der Grundschule Schiltberg. Ab dem kommenden Schuljahr 2019/2020 wird es zwei erste Klassen geben. Zur Unterstützung des Lehrkörpers werden daher ab September mit Astrid Augustin und Lena Hofmann zwei neue Lehrer ihren Dienst antreten.Das Hochwasserereignis vom 22. Juni lässt die Holzlandgemeinde nicht los. Deshalb touren Bürgermeister Josef Schreier und seine Bürgermeisterkollegen Peter Kellerer und Fabian Streit aktuell durch die Gemeinde. Sie erarbeiten eine Bestandsaufnahme für weitere Verbesserungsmaßnahmen. Fachlich unterstützt wurden sie hierbei vom Schiltberger Feuerwehrkommandanten Stefan Schmid. Unterschieden wird jetzt zunächst zwischen Sofortmaßnahmen und Arbeiten, die langfristig geplant werden müssen. „Wir brauchen noch mindestens bis September oder Oktober, bis wir dem Gemeinderat ein erstes Konzept vorlegen können“, prognostizierte Schreier den zeitlichen Rahmen. Die Renovierung der Kapelle Maria Königin in Allenberg ist abgeschlossen. Deshalb wird im Rahmen des Patroziniums am 22. August um 19 Uhr im frisch renovierten Gotteshaus eine feierliche Messe zelebriert. Zwei Bauanträge hatte die Gemeinde aus Rapperzell zu bearbeiten. Hier war ein bestehendes Areal in zwei Bauplätze aufgeteilt und verkauft worden. Entstehen sollen nun zwei Einfamilienhäuser mit jeweils zwei Parkplätzen. Prinzipiell konnte der Rat hierzu seine Einwilligung geben, allerdings unter der Bedingung, dass die Auflagen hinsichtlich der Bestockung am Waldrand und der Hangsicherung, wie im Vorbescheid beschrieben, zu beachten sind. Ebenfalls mit Auflagen genehmigt wurde ein Antrag zum Neubau einer Doppelgarage in der Bergstraße in Rapperzell. Hier hatte der Nachbar Bedenken angemeldet, da dieser im Bereich des Neubaus seit den Achtzigerjahren ein Geh- und Fahrtrecht zu seinem eigenen Grundstück besitzt. Das gemeindliche Einvernehmen wurde deshalb nur unter der Bedingung erteilt, dass Geh- und Fahrtrecht nach wie vor gewährleistet werden, sprich die Garage weiter gen Nordwesten platziert werden muss. Ein weiterer Bauantrag für die Errichtung eines Carports im Wiesenweg in Allenberg wurde ohne Einwände einstimmig durchgewinkt. Für das Jahr 2020 muss das Jahresprogramm für die Unterhaltung der Gewässer dritter Ordnung angemeldet werden. Über drei Kilometer Bachbett, verteilt auf die Weilach im Bereich Aufhausen mit 1,2 Kilometern, 1,7 Kilometer des Rapperzeller Baches und 400 Meter vom Höfarter Bach, müssen geräumt und auf insgesamt 25 Kilometern diverse Biberanstauungen entfernt werden. Die Kostenschätzung liegt hier aktuell bei rund 8100 Euro.

