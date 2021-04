Gemeinderat ist sich einig: Warum nicht gleich so?

Plus Affings Gemeinderat holt erneut ein Gutachten für die belastete Kreuzung am Gewerbegebiet Mühlhausen ein. Der einmütige Beschluss ist ein gutes Zeichen.

Na also, es geht doch. In großer Einmütigkeit hat der Affinger Gemeinderat am Dienstag beschlossen, wie es für die belastete Kreuzung am Unterkreuthweg in Mühlhausen weitergehen soll. Nach der Kampfabstimmung im März, als eine knappe Mehrheit die Ampellösung verhinderte, war nun eine gemeinsame Linie möglich. Das gelang, weil sich beide Seiten aufeinander zu bewegten.

Ampel-Befürworter und Ampel-Gegner nähern sich an

Die Ampel-Befürworter trugen mit, was die Ampel-Gegner wollen: Ein weiteres Gutachten, um zu untersuchen, ob nicht doch ein Kreisverkehr möglich wäre. Natürlich wussten die Befürworter, dass sie überstimmt worden wären. Trotzdem erwiesen sie Konsensbereitschaft, indem sie das Mehrheitsanliegen mittrugen. Die Gegner wiederum zeigten sich äußerst bemüht, nicht als Blockierer dazustehen. Sie wollen aktiv mithelfen, dass die Erweiterung des Gewerbegebietes trotz bislang ungelöster Verkehrsanbindung parallel weiter getrieben wird.

Ampel-Frage: Zusammenarbeit in Affing ist möglich

Zusammenarbeit ist also möglich in Affing. Das ist ein gutes Zeichen: Für die Atmosphäre, aber vor allem für die Sache. Da stellt sich nur die Frage: Warum erst jetzt? Das Problem für Mühlhausen wäre womöglich schon gelöst. Aber lieber spät als nie. Könnte das auch in der Streitfrage Westumfahrung gelten?

