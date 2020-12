vor 51 Min.

Gemeinderat regelt die Bebauung in der Stefanstraße

Für die Stefanstraße in Obergriesbach will der Gemeinderat Obergriesbach einen Bebauungsplan aufstellen.

Plus Die Obergriesbacher Ratsmitglieder wollen grobe Regeln für die Stefanstraße in einem Bebauungsplan fassen, doch bei den Inhalten sollen die Anlieger zu Wort kommen.

Von Stefanie Brand

Es war in vielerlei Hinsicht eine ungewöhnliche Gemeinderatssitzung am Dienstagabend in Obergriesbach. Die Ladung kam überraschend und auch die Sitzung selbst begann nicht etwa um 19.30 Uhr mit dem öffentlichen Sitzungsteil. Stattdessen tagten die Räte erst hinter verschlossenen Türen und berieten sich ohne die Öffentlichkeit, dafür aber mit Werner Dehm von der Bürogemeinschaft für Ortsplanung & Stadtentwicklung Opla.

Erst nach der Beratung unter Ausschluss der Öffentlichkeit, durfte diese dazukommen. Als Besucher gekommen waren drei Personen, die offenbar direkt vom beinahe einzigen Tagesordnungspunkt betroffen waren. Fast die komplette Sitzung drehte sich um die Stefanstraße und um die Frage, ob die Gemeinde für diesen Ortsbereich einen Bebauungsplan aufstellen möchte. Das hatte Hans Greppmeier im Juni angeregt. Die Straße führt von der Staatsstraße AIC10 ab parallel zum Griesbach durch Obergriesbach. Mehrheitlich entschied der Rat sich dafür, einen Bebauungsplan für die Straße aufzustellen. Im Vorfeld forderte Obergriesbachs Bürgermeister Jürgen Hörmann die Räte dazu auf, ihren eigenen Standpunkt kundzutun.

Räte wollen Ideen der Bürger hören

Fünf Räte - Lorenz Mahl, Hans Willer, Stefan Asam, Markus Weber und Daniel Schulz - stimmten dagegen, die Aufstellung des Bebauungsplans anzustoßen. Asam hätte am liebsten keinen Beschluss gefasst. Er erklärte, nicht unter Druck zu stehen und hätte lieber die betroffenen Anwohner zur Bürgersprechstunde eingeladen. Willer wünschte sich, gemeinsam mit den Bürgern etwas auf die Beine zu stellen und deren Ideen zu hören. Mahl plädierte für einen Bebauungsplan mit Bürgerbeteiligung. Weber sprach sich für einige, wenige Regeln aus und wollte die Ideen der Anlieger proaktiv mit einbinden. Und Schulz sprach sich für eine andere Reihenfolge aus: „Erst reden, dann den Bebauungsplan aufstellen.“

Die Fürsprecher, die final in der Mehrheit waren, sprachen sich aus diesen Gründen für die Aufstellung eines Bebauungsplans aus: UIrike Näser hofft mithilfe eines Bebauungsplans auf eine langfristige, nachhaltige Lösung, die „wirtschaftlich und im Sinne der Bürger ist“. Johannes Asam sprach sich dafür aus, als Mandatsträger den Rahmen für diesen Teil des Orts stecken zu wollen, die Details jedoch sollten mit den Anliegern besprochen werden. Hans Greppmeier unterfütterte diesen Punkt noch mit Details, die seines Erachtens ein Bebauungsplan unter anderem regeln soll: Den Abstand der Gebäude zur Straße, die Gehwege, die Parkplätze, die Einfriedungen. Er plädierte für den Bebauungsplan und dafür, die Inhalte mit den Bürgern abzustimmen.

Bebauungsplan soll die grobe Richtung vorgeben

Auch Manfred Kern wünschte sich einen Bebauungsplan, in dem einige Kriterien die grobe Richtung vorgeben können. Peter Liebl sprach sich dafür aus, Verkehrsthemen im Bebauungsplan zu regeln, wollte aber die Bürger nicht zu sehr bevormunden. Christoph Schweizer bewertete einen Bebauungsplan als Signal dazu, was sich die Gemeinde für die Stefanstraße wünscht, die sich so prominent durch den Ort schlängelt. Johannes Asam ergänzte, dass ein Bebauungsplan als proaktive Leitlinie zu verstehen sei. Simon Achter stellte klar, dass er nicht nur als Zuschauer agieren möchte, wenn es um die Stefanstraße geht.

Damit zogen die Räte inhaltlich alle an einem Strang, denn keiner wollte über die Stefanstraße einen Bebauungsplan verhängen, der lediglich die Interessen der Gemeinde berücksichtigt. Nur über die Reihenfolge waren sich die Räte nicht einig.

Auf eine Veränderungssperre verzichtet der Rat

Mehrheitlich wurde beschlossen, die Aufstellung des Bebauungsplans anzustoßen. Ebenfalls mehrheitlich und mit nur einer Gegenstimme von Johannes Asam beschlossen die Räte, dass eine Veränderungssperre für die Stefanstraße nicht nötig ist. Die Räte werteten diese Maßnahme als falsches Signal, das vielleicht sogar die Pläne der Gäste durchkreuzt hätte, die den Bau eines Mehrfamilienhauses planen, wie Hörmann auf Rückfrage erklärt. „Mit den Bauherren kann man gut reden“, ergänzte der Rathauschef und war sichtlich froh darüber, dass in der Stefanstraße keine Konfrontation ansteht, sondern stattdessen ein Ortstermin geplant ist und der Dialog im Vordergrund steht.

