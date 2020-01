vor 58 Min.

Gemeinderat- und Bürgermeister-Wahl in Dasing: Ergebnisse der Kommunalwahl 2020

In diesem Artikel finden Sie die Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 in Dasing, wenn am 15. März die Wahlergebnisse zur Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl feststehen.

Bei der Kommunalwahl 2020 in Dasing bestimmen die Wahlberechtigten den neuen Bürgemeister und die Zusammensetzung des Gemeinderats. Wie fallen die Ergebnisse der Gemeinde im Kreis Aichach-Friedberg aus? Sie finden die Wahlergebnisse nach der Veröffentlichung hier.

Kommunalwahl-Ergebnisse 2020 in Dasing: Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl

Die Ergebnisse der Kommunalwahl in Dasing sollen noch am Abend des 15. März feststehen. Die Auszählung der Stimmen beginnt, sobald die Wahllokale um 18 Uhr schließen. Sobald die Wahlergebnisse festehen, aktualisieren wir diesen Artikel hier:

Erich Nagl von den Freien Wählern ist seit 2008 Bürgemeister von Dasing. 2020 tritt er aber nicht noch einmal an, weswegen die Gemeinde auf jeden Fall einen neuen Rathauschef bekommt. Als Kandidaten treten Andreas Wiesner ( Freie Wähler), Mareike Hartung (Aktive Bürger) und Markus Waschka ( CSU) an.

Da Dasing mehr als 5000 Einwohner hat, besteht der Gemeinderat aus 20 Mitgliedern. So viele Kandidaten werden also auch bei der Kommunalwahl 2020 in Bayern wieder in das Gremium gewählt.

Ergebnis zu Bürgermeister- und Gemeinderatswahl: Wahlergebnisse der vergangenen Kommunalwahl in Dasing

2014 hatte sich Erich Nagl als Bürgermeister durchgesetzt. Das waren die Ergebnisse der Gemeinderat-Wahl:

Freie Wähler Dasing : 8

: 8 CSU : 7

: 7 Aktive Bürger Dasing : 5

Hier finden Sie unsere wichtigsten Artikel zur Kommunalwahl 2020 in Bayern. (sge)

