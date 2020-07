vor 18 Min.

Gemeinderat wird bald „digital“

Wegen Umstellung ändert Gemeinde Petersdorf auch die Entschädigung für die Räte

Weniger Papier will der Gemeinderat Petersdorf verbrauchen: Die Umstellung auf einen digitalen Sitzungsdienst mit mehr digitalen Unterlagen rückt näher. Der Gemeinderat hat deshalb die Gemeindeverfassung geändert.

Zum digitalen Sitzungsdienst wurde festgelegt, dass Räte mit Dienst-Tablet eine Sitzungsentschädigung von 40 Euro und Räte ohne Dienst-Tablet eine Sitzungsentschädigung von 50 Euro erhalten sollen. Alle amtierenden Gemeinderäte bekommen nun Dienst-Tablets. Ein Gerät wird etwa 370 Euro kosten.

Ebenfalls neu in der Satzung ist die Entschädigung für einen ehrenamtlichen Bisamjäger, die – wie in der Gemeinde Todtenweis – bei 150 Euro jährlich liegt.

lJahresrechnungen anerkannt Georgia von Kobyletzki, die Kämmerin der Verwaltungsgemeinschaft Aindling, hatte in Todtenweis reichlich viele Zahlen im Gepäck – und zwar in dicken Ordner, die sie genutzt hätte, um Details aus den Jahresrechnungen 2017, 2018 und 2019 nachzuschlagen, falls das Gremium hierzu Fragen gehabt hätte. Diese kamen jedoch nicht auf, und so beschlossen die Räte die Jahresrechnungen 2017 und 2018. Die Jahresrechnung 2019 erläuterte die Kämmerin kurz. Die Räte nahmen diese zur Kenntnis und stießen damit auch die örtliche Rechnungsprüfung an.

lMessstelle wird rückgebaut Im nicht öffentlichen Teil der Sitzung beschloss der Gemeinderat, den Rückbau der Grundwassermessstelle für einen Preis von knapp 40000 Euro zu beauftragen. Die Dreifach-Messstelle, die sich im Einzugsgebiet des Alsmooser Brunnens befindet, ist defekt. Sie soll bis zum Jahresende gegen eine neue Messstelle ausgetauscht werden.

lBauschutt abgelagert Etwa ein Kubik an Bauschutt wurde in den vergangenen Tagen widerrechtlich dort abgelagert, wo Ziegel und Plastik wahrlich nichts mehr zu suchen haben – nämlich an der rekultivierten Bauschuttdeponie. Von diesem Umweltdelikt berichtete Willi Niedermeier in der Sitzung.

Petersdorfs Bürgermeister Dietrich Binder bezeichnete das widerrechtliche Abladen des Bauschutts – das erfolgte vermutlich im großen Stil mit einem Frontlader – als „Frechheit“. Aktuell werde geprüft, welche Maßnahmen nun eingeleitet werden könnten. dazu gehöre etwa eine Anzeige gegen unbekannt. (brast)

