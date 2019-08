vor 19 Min.

Gemeinsam für den Wald der Zukunft

Waldbesitzervereinigung Aichach und Amt für Landwirtschaft und Forsten Augsburg wollen künftig enger zusammenarbeiten. Dazu unterzeichnen sie in Aichach eine Vereinbarung. Was das für Vorteile bringen soll

Von Nicole Simüller

Die Katastrophenmeldungen aus den Wäldern häufen sich: Schwere Stürme, hohe Temperaturen, zu wenig Regen und immer wieder der Borkenkäfer. Der baden-württembergische Landwirtschaftsminister rief kürzlich sogar den „Waldnotstand“ aus. Die Politik entdeckt die Wälder neu als Betätigungsfeld. So hat Ministerpräsident Markus Söder (CSU) angekündigt, den Staatswald in einen naturnahen „Klimawald“ zu verwandeln, und rückt das Thema in den Mittelpunkt seiner Klimastrategie (wir berichteten). Am 25. September soll ein nationaler Waldgipfel in Berlin stattfinden. Kurz: Im Wald ist vieles im Umbruch.

Um alle Waldbesitzer an einen Tisch zu holen, die Unterstützung durch den Freistaat zu gewährleisten und die Zukunft der Wälder in Bayern zu sichern, unterzeichneten Ministerpräsident Söder und Forstministerin Michaela Kaniber gemeinsam mit den forstlichen Verbänden vor einem Jahr in München den sogenannten Waldpakt. Einige der darin vereinbarten Ziele: Unterstützung, Aus- und Fortbildung der Waldbesitzer, eine nachhaltige und zukunftsweisende Pflege und Bewirtschaftung der Wälder sowie der Erhalt der Multifunktionalität der Wälder unter anderem als Sauerstoffquelle, Trinkwasserfilter, Heimat für viele Tierarten, Erholungsgebiet, aber auch Holzlieferant.

Wie das im Wittelsbacher Land gelingen soll, legten am Montag die Waldbesitzervereinigung (WBV) Aichach und das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Augsburg in einer Kooperationsvereinbarung fest. Sie ist quasi die regionale Verankerung des Waldpakts und in ihrer Form die erste in der Region Augsburg. Weitere sollen folgen.

AELF-Leiter Wolfgang Sailer sagt: „Es geht darum, den Wald zu erhalten und, wo er Schaden gelitten hat, wiederherzustellen.“ Waldbesitzer und Gesellschaft sollten davon gleichermaßen profitieren. Jedes Jahr würden bestimmte Handlungsfelder ins Auge gefasst. Ein Koordinator, sozusagen ein „Kümmerer“, beim AELF soll die Sache in die Hand nehmen und darauf achten, dass die Pläne Wirklichkeit werden. Regelmäßig soll er über den Zwischenstand berichten. Diese Funktion wird Rudolf Brandl aus dem Forstrevier Eurasburg übernehmen, zu dem unter anderem Friedberg, Kissing und Mering gehören.

WBV und AELF sollen nicht mehr als zwei verschiedene Akteure wahrgenommen werden, sondern nach außen erkennbar ein- und dieselbe Strategie vertreten. Dennoch soll die bisherige Rollenverteilung erhalten bleiben: Das Amt ist vor allem für die waldbauliche Beratung und Förderung der Waldbesitzer zuständig. Wenn es darum geht, welcher Unternehmer Holz aufarbeitet oder wie es vor Ort vermarktet wird, ist das Sache der WBV.

Die Vereinbarung soll AELF-Leiter Sailer zufolge die bisher schon gute Zusammenarbeit auf neue Beine stellen und verbindlich regeln: Beispielsweise bei der Festlegung regionaler Waldbaustrategien, wie die Wälder aussehen und gepflegt werden sollen, um vielfältiger und stabiler zu werden. Oder bei der Information und Unterstützung von Waldbesitzern, Erschließungs- und Lagerkonzepten (Wie kommt man in die Wälder hinein? Wie lagert man das Holz?), der Öffentlichkeitsarbeit und der engeren Vernetzung mit anderen lokalen Akteuren.

Ein wichtiger Punkt ist außerdem – wie derzeit – das gemeinsame Krisenmanagement bei massivem Borkenkäferbefall. Dabei spielt auch Hilfe zur Selbsthilfe eine Rolle. Obwohl heuer laut WBV Aichach weniger Schadholz durch den Borkenkäfer anfiel als 2018, ist Vorsitzender Peter Erhard überzeugt: Es müsse alles getan werden, um den Schaden so gering wie möglich zu halten. Die noch engere Zusammenarbeit sei eine wichtige Voraussetzung. "Kommentar, Landkreis S. 2

Themen Folgen