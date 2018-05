14:59 Uhr

Generalvikar besucht Pfarreiengemeinschaft Aindling

Harald Heinrich und Domvikar Martin Riß verbrachten en zwei Tage in der Pfarreiengemeinschaft Aindling.

Generalvikar Harald Heinrich und sein Sekretär Domvikar Martin Riß kamen zwei Tage zur Visitation in die Pfarreiengemeinschaft Aindling. Im Vorfeld waren schon eine Menge Fragen beantwortet und an die Diözese gesandt worden.

Die Visitation begann mit einer Andacht in der Pfarrkirche St. Martin in Aindling. Anschließend fanden Gespräche mit Gruppen wie Pastoralrat, Pfarrgemeinderat, Vereinen und Gremien, Mesner, Chören und Lektoren statt. In dieser Zeit besuchte Domvikar Martin Riß die einzelnen Kirchen und besichtigte die Pfarrhäuser. Er sprach mit den Mesnern und Kirchenpflegern und verschaffte sich so einen Gesamteindruck von der Pfarreiengemeinschaft Aindling.

Tags darauf traf Generalvikar Harald Heinrich vor dem Gottesdienst die Ministranten der Pfarreiengemeinschaft. Der Sonntagsgottesdienst wurde von Generalvikar Harald Heinrich, Pfarrer Babu Pereppadan, Kaplan Jiby John und Geistlichem Rat Edmund Ernst zelebriert. Die drei Kirchenchöre der Pfarreien Aindling, Alsmoos und Todtenweis gestalteten die heilige Messe musikalisch. Nach dem Gottesdienst hatten alle Besucher bei einem Sektempfang mit dem hohen Geistlichen die Möglichkeit, persönliche Worte zu wechseln. (brs)

Themen Folgen