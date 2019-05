vor 53 Min.

Generalvikar besucht Pöttmes

Visitation in der Pfarreiengemeinschaft

Im Auftrag von Bischof Konrad Zdarsa wird die Pfarreiengemeinschaft Pöttmes am Wochenende vom Generalvikar Monsignore Harald Heinrich im Rahmen einer Visitation besucht.

Der offizielle Teil beginnt am Samstag, 18. Mai, um 9.30 Uhr in der Pfarrkirche Gundelsdorf mit einer Andacht, zu der alle aus der Pfarreiengemeinschaft Pöttmes eingeladen sind. Im Anschluss finden Treffen, unter anderem mit dem Pfarrgemeinderat und den Geistlichen, Pfarrer Thomas Rein und Kaplan Helmut Epp, statt. Die feierliche Maiandacht im Pöttmeser Schlosshof um die Mariensäule bildet den Höhepunkt des Programmes am Samstag.

Am Sonntag, 19. Mai, findet ein gemeinsamer Gottesdienst in der Pöttmeser Pfarrkirche St. Peter und Paul statt. Danach bietet sich die Möglichkeit zum Gespräch beim Stehempfang am Kirchplatz. (AN)

