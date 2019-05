vor 42 Min.

Generalvikar lobt lebendigen Glauben

Pastoralvisitation in Pfarreiengemeinschaft Kühbach ist die letzte im Dekanat. Beeindruckt ist Heinrich vor allem von der Kita, vom Seniorenheim und vom Zusammenhalt

Von Helene Monzer

Generalvikar Harald Heinrich besuchte am Wochenende die Pfarreiengemeinschaft Kühbach. Es war seine letzte Visitation im Dekanat Aichach/Friedberg. Er wurde am ersten Tag von Domvikar Martin Riß begleitet, der mit den Mesnern der Pfarreien die Sakristeien besichtigte. Eine Andacht in der Großhauser Pfarrkirche St. Johannes Baptist mit Pfarrer Paul Mahl bildete den Auftakt. Darauf folgte ein straffes Programm mit der Besichtigung aller Einrichtungen der Pfarreiengemeinschaft und Treffen der verschiedenen Gremien.

Im Unterbernbacher Pfarrstadl begann der Austausch mit dem Pastoralrat mit einem Bibelgespräch. Danach wurden in einem 60-minütigen Gespräch alle Facetten der Pfarreiengemeinschaft beleuchtet und wichtige Themen diskutiert. Anschließend besichtigte Heinrich den Unterbernbacher Kindergarten, der im ehemaligen Pfarrhaus untergebracht ist.

Im Kühbacher Pfarrbüro führte Heinrich Gespräche mit Pfarrsekretärin Maria Golling, Gemeindereferent Matthias Hartung und Pfarrer Paul Mahl. Auch die vier Kirchenpfleger Franz Baumer, Albert Krammer, Gerhard Stegmayer und Josef Zöttl hatten im Kühbacher Pfarrsaal Gelegenheit, ihre Anliegen vorzubringen und Fragen an den Visitator zu stellen.

In der Kindertagesstätte St. Magnus wurde der Generalvikar am Nachmittag von der Gesamtleiterin Martina Haser und den Erzieherinnen Anna Halan und Nicole Mayer erwartet. Sie führten Heinrich gemeinsam mit dem Kindergartenverwalter der Trägerseite, Bernd Kerscher, durch den Krippenneubau und durch die Gruppenräume im Haupthaus. Kerscher gab Infos zum Neubau und Haser informierte über das offene Konzept des Hauses. Sie überreichte dem Vikar eine Tüte Knäckebrot, das Kinder im Bistro hergestellt hatten.

Das Pfarrer-Knaus-Heim war der letzte Besichtigungsort. Leiter Klaus Ponkratz führte durch das Seniorenheim mit 30 Plätzen. Mit der Maiandacht in der Unterbernbacher Pfarrkirche St. Martin, die von den Kommunionkindern mitgestaltet und vom Kirchenchor unter Leitung von Erika Braunmüller musikalisch umrahmt wurde, endete der erste Tag der Visitation.

Der Sonntag stand im Zeichen der Begegnung mit allen Mitgliedern der Pfarreiengemeinschaft. In der Pfarrkirche St. Magnus zelebrierte der Generalvikar mit Pfarrer Paul Mahl den Abschlussgottesdienst. Festlich war der Einzug mit den Kommunionkindern, den 52 Ministranten aus der Pfarreiengemeinschaft und den Fahnenabordnungen des Frauenbundes, der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) und des Kapellenvereins Unterbernbach.

„Wo wohnt Gott?“, lautete das Thema der Predigt des Generalvikars. Die richtige Antwort dazu – „im Himmel“ – gab ein Kommunionkind. Mit Blick auf die häusliche Seite Jesu ging Heinrich auf die Bedeutung der Heimat ein. Und er stellte Fragen in den Raum: Wie ist meine persönliche Beziehung zu Gott, die durch die Taufe begonnen hat? Wie gehe ich um mit meiner eigenen Sprachlosigkeit über den Glauben? Was kann ich weitergeben? Wollen wir Rede und Antwort stehen? Die Antwort darauf gebe die wichtigste Botschaft des Glaubens, so Heinrich: „Du gehörst dazu und wirst begleitet in dem Wissen, getragen und gehalten zu werden, denn wir alle sind Kinder Gottes.“

Pfarrer Mahl dankte am Ende des Gottesdienstes dem Generalvikar für die ermutigenden Worte, dem Kirchenchor unter Leitung von Sabine Huber für die musikalische Umrahmung, dem Pastoralrat und allen, die bei der Vorbereitung der Pastoralvisitation mitgewirkt haben. Auch Heinrich bedankte sich. Er sagte: „Die Gespräche waren wirklich eine Ermutigung und man spürte, dass der Glaube lebendig ist.“ Für ihn hatte die Visitation in Kühbach einen besonderen Charakter, denn es war seine letzte im Dekanat. Im Namen des Bischofs dankte er Pfarrer Mahl für den guten seelsorgerischen Dienst in Kühbach und wünschte ihm noch viele Jahre in Kühbach. Zum Schluss sagte Heinrich noch in seinem Allgäuer Dialekt: „Lassen Sie nicht nach und halten Sie zusammen.“

Beim anschließenden Stehempfang im Pfarrheim nutzten viele Gläubige die persönliche Begegnung mit dem Generalvikar.

