Georg Arzberger zu Gast in Kühbach

Festliches Dreikönigssingen in St. Magnus

Georg Arzberger ist zu Gast beim Dreikönigssingen in Kühbach. Die Traditionsveranstaltung findet am Montag, 6. Januar (Heilige Drei Könige) in der Kühbacher Pfarrkirche St. Magnus statt. Es wird wie immer eine bunte Mischung von Klassik und bayerisch-alpenländischer Musik geben.

So spielt neben dem Bläserensemble Rast, das für den festlich-klassischen Teil sorgen wird auch der Klarinettist Georg Arzberger, der sonst oft bei den Kammermusikkonzerten in Aichach zu hören ist. Seit dem vergangenen Jahr lehrt er als Professor für Klarinette an der Münchner Musikhochschule.

Für den volksmusikalischen Teil werden der Familiengesang Röpfl und die weit bekannte Gröbenbach Musi sorgen. Das Konzert setzt einen letzten Höhepunkt in die weihnachtliche Festzeit und beginnt um 16 Uhr in der Pfarrkirche St. Magnus in Kühbach. (AN)

Karten gibt es unter www.arzberger-classics.de, Telefon 08258/997444 und an der Konzertkasse.

