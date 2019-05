00:33 Uhr

Georg Stepper hört nach 28 Jahren auf

Der Imkerverein Sielenbach hat mit Michael Zierer einen neuen Vorsitzenden. Zwei Ehrenmitglieder ernannt

Der Sielenbacher Imkerverein hat einen neuen Vorstand gewählt. Nach 28 Jahren war Georg Stepper nicht mehr als Vorsitzender angetreten. Dieses Amt übernimmt nun Michael Zierer. Sein Stellvertreter ist Nikolaus Kreppold. Martin Kreppold wurde als Kassenwart bestätigt. Das Amt des Schriftführers bekleidet Andrea Göbel. Als Kassenprüfer wurden Wendelin Schuster und Franz Bichl bestellt.

Stepper betonte: „Ich freue mich, dass es mit unserem Verein weitergeht.“ Stepper erzählte: „Mein Vater hat mich bereits als Kind immer mit an den Bienenstand genommen und mir die Imkerei nähergebracht. Als es körperlich nicht mehr ging, habe ich schließlich die Imkerei von ihm ganz übernommen.“ Auch wenn es viel Arbeit ist, der Imkerei bleibt Stepper treu. „Wer sich einmal in die Biene verliebt hat, der kommt von diesem Hobby nicht mehr los“, sagte er.

Mit 27 Mitgliedern ist der Sielenbacher einer der kleinsten Imkervereine im Landkreis. „Genau das macht unseren Charme aus“, sagte Martin Kreppold und ergänzte: „Jeder kennt bei uns jeden, und imkerliche Probleme können auf kurzem Weg geklärt werden.“ Zierer dankte seinem Vorgänger für das Engagement, das er und seine Frau für den Verein gezeigt haben. „Ich trete in große Fußstapfen, aber die Mitglieder des Vereins haben mir ihre Unterstützung zugesichert“, betonte er.

Das Volksbegehren „Rettet die Bienen“ habe gezeigt, wie sehr die Bevölkerung an einer nachhaltigen Landwirtschaft interessiert sei und welche Sympathie sie der Biene im Allgemeinen entgegenbringe. „Das ist eine große Chance. Als Imker liegen uns Umwelt- und Artenschutz natürlich besonders am Herzen. Wir sind hautnah dran am Zeitgeschehen“, sagte der neue Vorsitzende.

Als letzte Amtshandlung konnte Stepper Josef Finkenzeller und Jakob Greppmair für ihre 50-jährige Treue zum Verein zu Ehrenmitgliedern ernennen sowie Veronika Schober, Fabian Kreppold und Christian Kneissl als neue Mitglieder begrüßen.

Zu Steppers Verabschiedung waren die Kreisvorsitzenden Hubert Vogl und Thomas Ruisinger gekommen. Sie betonten in ihrer Laudatio: „Schorsch, die Zusammenarbeit mit dir war stets angenehm, konstruktiv und hat Spaß gemacht. Wir freuen uns, dass du im Kreis auch weiterhin mitwirkst.“ (AN)

