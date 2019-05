00:34 Uhr

Gerd Bangert ergänzt Naturschutzwacht

Gerd Bangert ist neues Mitglied der Naturschutzwacht des Landratsamtes. Nach Ausbildung und Prüfung bei der Akademie für Naturschutz in Laufen wurde er als Angehöriger der Naturschutzwacht des Landratsamtes bestellt. Landrat Klaus Metzger überreichte ihm die Urkunde dazu. Mit dem Natur- und Landschaftsführer Bangert kann das seit Oktober 2018 verwaiste Einsatzgebiet „Gemeinden Hollenbach und Petersdorf sowie die Märkte Aindling und Inchenhofen“ wieder besetzt werden. Die Bestellung gilt laut einer Mitteilung des Landratsamtes vorerst für die Zeit bis 31. Juli 2020.

Die Naturschutzwacht soll als personelle Verstärkung der Unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt in der Natur das Verhältnis der Behörde zu den Bürgern mitgestalten. Die Aufgabe ist, durch Aufklärung, Beratung und Information vor Ort sowie durch die Vermittlung allgemeiner Zusammenhänge in der Natur Verständnis für die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu wecken. Die Angehörigen der Naturschutzwacht sollen als Hilfskräfte der Unteren Naturschutzbehörde im Außendienst aber auch die Einhaltung der Rechtsvorschriften überwachen und an der Verfolgung und Ahndung von Verstößen mitwirken. Die Naturschutzwächter sind trotz dieser Befugnisse und Stellung ehrenamtlich tätig. (AN)

