Gerhard Stegmayer will ein Team im Kühbacher Gemeinderat

Plus Gerhard Stegmayer ist Gemeinsamkeit wichtig. Was der Unterbernbacher von der Sanierung des Kühbacher Marktplatzes hält.

Gerhard Stegmayer aus dem Ortsteil Unterbernbach ist seit zwei Wahlperioden im Kühbacher Gemeinderat vertreten. Nun tritt er als Bürgermeisterkandidat für die Unterbernbacher Liste an.

An Kühbach mag ich …

Gerhard Stegmayer : An der Marktgemeinde Kühbach mag ich besonders das aktive Miteinander der Bürgerinnen und Bürger in den Vereinen.

Mit mir als Bürgermeister ist unsere Gemeinde in sechs Jahren …

Gerhard Stegmayer : …genauso lebenswert für Jung und Alt und gut aufgestellt wie heute.

Die drei wichtigsten Themen, die ich nach meiner Wahl angehen will, sind...

Gerhard Stegmayer : …die Formung der vier Gruppierungen im Kühbacher Marktgemeinderat zu einem gemeinsamen Team, denn nur wenn alle an einem Strang ziehen, ist eine erfolgreiche Arbeit möglich. Außerdem das Einarbeiten in die aktuellen Themen: neue Baugebiete in Unterbernbach und Kühbach sowie Sanierung des Kühbacher Marktplatzes im Rahmen der Städtebauförderung.

Wenn ich eine Entscheidung des Gemeinderats der vergangenen sechs Jahre rückgängig machen könnte, wäre das …

Gerhard Stegmayer : …Keine. Es wurden alle Entscheidungen der letzten Jahre gemeinsam beschlossen, meistens einstimmig.

An Stefan Schneider , Karl-Heinz Kerscher und Hermann Erbe schätze ich …

Gerhard Stegmayer : An Stefan Schneider schätze ich die erfolgreiche Führung des TSV Kühbach als Erster Vorsitzender. An Karl-Heinz Kerscher schätze ich den freundschaftlichen Umgang und die vertrauensvolle Zusammenarbeit in den zwölf Jahren im Gemeinderat. Zu Hermann Erbe kann ich nichts sagen, weil ich ihn nicht persönlich kenne.

Aus der Amtszeit von Johann Lotterschmid nehme ich mit …

Gerhard Stegmayer : …wie wichtig es ist, eine sehr gut funktionierende Verwaltung zu haben sowie die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Verwaltung und Gemeinderat.

Die Sanierung des Kühbacher Marktplatzes ist für mich …

Gerhard Stegmayer : …eine Aufwertung der Ortsmitte von Kühbach und wichtiger Schritt zur Barrierefreiheit des Marktplatzes Kühbach.

Der Bau der neuen Kläranlage mit Inchenhofen ist für mich …

Gerhard Stegmayer : …eine richtige und wichtige Investition für die Zukunft des Marktes Kühbach und des Marktes Inchenhofen.