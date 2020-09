vor 46 Min.

Geschäftsführer: Keine einzige Corona-Infektion in Kliniken an der Paar

Plus Der Geschäftsführer der Kliniken an der Paar will Patienten die Angst vor einer Ansteckung mit Covid-19 nehmen. Er warnt davor, Behandlungen zu verschieben.

Von Christian Lichtenstern

Weder von Personal zu Patient, noch von Patient zu Personal, noch von Patient zu Patient sei in den Kliniken an der Paar in der gesamten Pandemie eine einzige Infektion mit dem Corona-Virus bekannt, betonte Geschäftsführer Dr. Hubert Mayer diese Woche in der Sitzung des Werkausschusses des Kreistags: „Wir können eine Ansteckung nahezu ausschließen.“ Dennoch befürchten genau das offenbar einige Menschen, die krank sind und eine ambulante oder stationäre Behandlung benötigen, aber darauf verzichten.

Klinik-Geschäftsführer: Wir tun alles, damit sich Patienten nicht anstecken

Ganz aktuell sind die Krankenhäuser in Aichach und Friedberg zwar „rammelvoll“. In den vergangenen Wochen und Monaten sei das aber nicht so gewesen und Mayer führt das auf die Vorsicht von potenziellen Patienten zurück. Er will diese Ängste nehmen und versichert, dass alles unternommen werde, damit sich Patienten nicht anstecken und gleichzeitig bestmöglich behandelt werden. Verzögerungen könnten schwerwiegende Folgen haben, warnte der Mediziner.

Hubert Mayer, Geschäftsführer der Kliniken an der Paar mit den Häusern in Aichach und Friedberg, wirbt bei Patienten um Vertrauen in die Krankenhäuser. Bild: Christian Lichtenstern

Im Wittelsbacher Land werden Corona-Patienten nur im Aichacher Haus behandelt. Im Juni und Juli gab es keine an Covid-19 Erkrankten, jetzt werden laut Mayer zwei Personen auf der Intensivstation beatmet. Seit September sind 230 von rund 600 Mitarbeitern der Kliniken auf Corona getestet – alle negativ. Auch das spricht aus Sicht Mayers dafür, dass die Hygiene- und Schutzmaßnahmen der Krankenhäuser greifen.

Corona-Jahr könnte für Kliniken an der Paar besser laufen als erwartet

Finanziell könnte das Corona-Jahr 2020 doch besser laufen, als Mitte des Jahres befürchtet. Da ging Mayer in einem Zwischenbericht im schlimmsten Fall von einem Minus von rund neun Millionen Euro für beide Krankenhäuser aus, die der Landkreis ausgleichen müsste. Jetzt sehe es deutlich besser aus und es gehe in Richtung des Defizits, das im Wirtschaftsplan steht (sechs Millionen).

Allerdings sei man bei Corona ja noch nicht durch, je nach Entwicklung der Pandemie könne das schon bald wieder anders aussehen, drückte Mayer auf die Bremse. Ziemlich offen sei auch, wie viel der Staat von den Verlusten wirklich ausgleiche. Fest steht dagegen, dass in der Aichacher Klinik bald ein MRT- sowie ein CT steht. Die Großgeräte für Untersuchungen werden aktuell ausgeschrieben.

