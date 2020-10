23.10.2020

Geschäftsstellenleiter Hummel verlässt das Pöttmeser Rathaus

Plus Seit Mai sitzt Stefan Hummel für die SPD im Kreistag und ist Vizebürgermeister in Mering. Jetzt kündigt der Verwaltungsfachmann in Pöttmes. Das sind seine Gründe.

Von Carmen Jung

Die Verwaltungsgemeinschaft (VG) Pöttmes sucht einen neuen Geschäftsstellenleiter. Stefan Hummel, der die Verwaltung für die Gemeinden Pöttmes und Baar seit Ende März 2016 leitet, hat gekündigt. Seine Tätigkeit in Pöttmes endet voraussichtlich zum Jahresende. Der 36-Jährige, der seit Mai für die SPD im Kreistag Aichach-Friedberg sitzt und in Mering Zweiter Bürgermeister ist, betont, dass er Pöttmes nicht aus politischen Gründen verlasse. Gegenüber unserer Redaktion erklärt er seine Beweggründe.

In Pöttmes geht es für Hummel beruflich nicht mehr weiter

In Pöttmes steht Hummel an der Spitze der Verwaltung. Hier kann es für ihn beruflich nicht weiter nach oben gehen. Und für eine "Endverwendung" fühlt sich der 36-Jährige noch zu jung, wie er sagt. Er sehe deshalb seine berufliche Zukunft nicht in Pöttmes. Dabei habe er tatsächlich überlegt, so wie sein langjähriger Vorgänger Ernst Abold auch, seinen persönlichen Lebensmittelpunkt von Mering nach Pöttmes zu verlegen. Doch persönliche Gründe sprachen dagegen. Zum Beispiel hätte sein Ehemann dann täglich von Pöttmes nach München pendeln müssen, erzählt Hummel.

Stefan Hummel verlässt die Marktgemeinde Pöttmes. Seit April 2016 leitete er die Verwaltungsgemeinschaft. Bild: Gönül Frey (Archivbild)

In Zukunft pendelt der 36-Jährige selbst wieder in die Landeshauptstadt. Hummel wird im städtischen Referat für Bildung und Sport als Sachgebietsleiter für Kindergärten und Schulen zuständig sein. Dass er da ein Team mit acht Mitarbeitern hat, die technisch tätig sind, aber auch in der Verwaltung, ist für ihn ein Reiz, ebenso wie das Thema Bildung, das er für sehr wichtig hält. Bereits vor Pöttmes war der gebürtige Bamberger im Münchner Kreisverwaltungsreferat tätig.

So sieht Hummel seine Zusammenarbeit mit Bürgermeister Ketz

Hummel betont, mit dem neuen Pöttmeser Bürgermeister Mirko Ketz arbeite er "sehr kollegial, fast schon freundschaftlich" zusammen. Sie hätten fachlich gleiche Ansätze und gingen "Schulter an Schulter". Dass Ketz der CSU, er der SPD angehört, spiele keine Rolle. Er trenne Beruf und Politik.

Das beginnt schon damit, dass Hummel bei einem Anruf im Landratsamt immer dazu sagt, in welcher Funktion er sich meldet. Sein politisches Engagement im Kreistag und in Mering, wo Hummel bei der Kommunalwahl nur knapp dem CSU-Kandidaten Florian Mayer unterlegen ist, bleibe von seinem beruflichen Wechsel unberührt.

Pöttmeser Bürgermeister stellt Hummel ein erstklassiges Zeugnis aus

Bürgermeister Ketz sagt zu Hummels Schritt: "Es tut mir wirklich sehr Leid." Wirklich überrascht ist er davon allerdings nicht, wenngleich er den Weggang noch nicht so früh erwartet habe. "Ich wusste, er ist sehr gut", so Ketz. Der Geschäftsstellenleiter könne ein solches Angebot nicht ablehnen. Er freue sich auch für ihn, '"das hat er sich wirklich verdient". Ketz stellt Hummel ein sehr gutes Zeugnis aus, "fachlich und menschlich". Und der CSU-ler Ketz sagt über den SPD-Mann Hummel: "Er wäre mit Sicherheit ein guter Bürgermeister geworden."

Das ist Stefan Hummel 1 / 8 Zurück Vorwärts Alter 35 Jahre.

Aufgewachsen bin ich gemeinsam mit meinen Eltern und meinen zwei Schwestern in Bamberg.

Wohnort Ich lebe gemeinsam mit meinem Mann Florian in Mering.

Familienstand Verheiratet.

Kinder Keine.

Ausbildung und Beruf Geschäftsleitender Beamter im Pöttmeser Rathaus. Zuvor bei der Landeshauptstadt München beschäftigt. Von Beruf Dipl.-Verwaltungswirt und Wirtschaftsassistent. Nebenberuflich Hochschullehrer und Dozent für Kommunalrecht an der Hochschule für den Öffentlichen Dienst sowie an der Bayerischen Verwaltungsschule.

Hobbys Tanzsport (Standard- und Lateintänze) in der Tanzsportabteilung des Meringer Sportvereins, Segelfliegen, Reisen mit dem Wohnwagen.

Politische Ämter, Vereinsmitgliedschaften und Ehrenämter Vorstandsmitglied SPD Ortsverein Mering, Vorstandsmitglied SPD Unterbezirk Aichach-Friedberg, Mitglied Meringer Sportverein, IKM, Tierparlament Mering, Bamberger Segelflugverein, 2. Sprecher bei „Mering ist Bunt“, Schöffe in der vergangenen Amtsperiode.

Die VG hat die Stelle für Hummels Nachfolge bereits ausgeschrieben. Hummel wünscht den Pöttmesern einen Nachfolger mit Weitblick und der Verwaltung weiterhin den Vertrauensvorschuss der Bürger. Zukunftsthemen sind, da ist er sich mit Ketz einig, die Digitalisierung der Verwaltung und der Breitbandausbau. Als Höhepunkte seiner Zeit in Pöttmes bezeichnet er die Kita-Bauten und den Bau des Ärztehauses, auf das Pöttmes stolz sein könne. Leicht falle es ihm nicht, das "gute Haus und das gute Klima" in Pöttmes zu verlassen, ergänzt Hummel.

