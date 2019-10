12:21 Uhr

Geschäftswelt: Modegeschäft Fey Outlet bald am Stadtplatz

Das Modegeschäft Fey Outlet zieht innerhalb von Aichach um. Geschenkeladen "Geschenke und Trends" zieht ins ehemalige Lottogeschäft Cilly Strasser.

Von Gerlinde Drexler

Weitere Veränderungen in der Aichacher Innenstadt: Das Modegeschäft Fey Outlet zieht von der Steubstraße um an den Stadtplatz. Ab Februar wird der Bekleidungsladen in die Räume einziehen, wo jetzt noch der Geschenkeladen im Stieglbräu-Gebäude ist. Wie bereits berichtet, ziehen „Geschenke & Trends“ im Oktober vom Stadtplatz 28 in das ehemalige Schreibwaren-, Tabak- und Lottogeschäft Cilly Strasser am Unteren Tor am Stadtplatz. Das Schreibwarengeschäft schloss nach fast 80 Jahren im Juli 2018. Seitdem stand der rund 100 Quadratmeter große Laden leer.

Fey Outlet: Das erhofft sich das Modegeschäft vom Umzug

Seit März teilte sich Fey Outlet zusammen mit der Firma Nordlig Design die Ladenfläche des früheren Linck Schöner Wohnen. Ein schöner Laden, in dem er sich wohlfühle, sagt Inhaber Daniel Fey. Von dem Umzug an den Stadtplatz verspricht er sich, mehr Laufkundschaft zu erreichen. Außerdem bestehe die Möglichkeit, in der Passage auch bei schlechtem Wetter Kleiderständer unterzubringen, sagt er. Der Umzug wird im Laufe des Januar erfolgen. Der Verkauf im Geschäft in der Steubstraße gehe ganz normal bis zum letzten Tag weiter, versichert Fey. Für die rund 100 Quadratmeter Verkaufsfläche, die dann frei werden, sucht Nordlig Design jetzt einen Mitmieter.

