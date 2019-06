vor 32 Min.

Geschichte: DHG bekommt Auszeichnung

Wettbewerb: 10a in Aichach ist erfolgreich und bekommt Preis

Weiterer Erfolg für das Deutschherren-Gymnasium (DHG) in Aichach: Die Schule wurde kurz nach ihren Erfolgen beim Landesgeschichtswettbewerb „Erinnerungszeichen 2018/19“ (wir berichteten) nun auch beim renommierten „Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten“ ausgezeichnet. Prämiert wurde einer Mitteilung zufolge der Beitrag „100 Jahre Frauenwahlrecht“ der Klasse 10a und ihres Geschichtslehrers Michael Lang. Diese Arbeit wird bei der Landessiegerehrung im Oktober in München im Rathaus mit einem Förderpreis ausgezeichnet werden. Dazu ist die Klasse nach München eingeladen. Anlässlich des 100. Jubiläums der ersten Wahlen mit Frauenstimmrecht im Jahr 1919 hatten die Schüler deren Ergebnis in den Wahllisten des Aichacher Stadtarchivs recherchiert und Zeitzeuginnen aus Stadtrat, Landtag, Bundestag und außerdem aus Pakistan interviewt. (AN)

Themen Folgen