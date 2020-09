vor 16 Min.

Geschichte der Banater Schwaben

Vortrag in Aichach bei Sudetendeutscher Landsmannschaft

Mit einem Vortrag über die Geschichte der Banater Schwaben nimmt die Sudetendeutsche Landsmannschaft am Freitag, den 18. September, ihre monatlichen Treffen wieder auf.

Unter dem Motto „Einwanderung und Geschichte der Deutschen im Banat“ will man nun den Blick auf die ehemaligen deutschen Siedlungsgebiete fortsetzen. SL-Ortsobmann Gert-Peter Schwank sagt: „Wir wollen mit unseren Veranstaltungen zur historischen Wissenserweiterung beitragen und die Landsmannschaft auch für die Erlebnisgeneration und deren Nachfahren aus diesen Gebieten öffnen“, sagt Schwank. „Wir stehen für alle Heimatvertriebenen und Aussiedler sowie geschichtlich und kulturell Interessierte offen.“ Referent ist der ehemalige stellvertretende Landesvorsitzende der Banater Schwaben und erst vor wenigen Tagen gewählte neue Kreisvorsitzende des Bundes der Vertriebenen (BdV) in München, Bernhard Fackelmann. Zu dem Vortrag, der um 15 Uhr im Gasthaus Specht beginnt, sind auch Nichtmitglieder willkommen. Die Corona-Regelungen können eingehalten werden, habe die Wirtsfamilie Specht zugesagt, heißt es in der Pressemitteilung.

Im Oktober stehen dann die Deutschen aus Ungarn im Fokus. Horst Penthaler berichtet, wie die Ungarn-Deutschen mit Schwerpunkt in Oberbernbach eine neue Heimat gefunden haben.

Im November wird die Landesvorsitzende der Pommerschen Landsmannschaft, Ines-Andrea Reinhold von Drüben, die 13 Fluchtversuche ihrer Familie und deren Ausweisung aus der ehemaligen DDR schildern. (AZ)

