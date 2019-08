vor 44 Min.

Geselliger Ratsch in Au unterm Kastanienbaum

Hunderte Besucher kommen in den Rehlinger Ortsteil und versuchen sich am Tomaten-Schätzspiel der Gartler

Von Josef Abt

Mehrere Hundert Besucher kamen am Sonntag zum Gartenfest des Obst- und Gartenbauvereins, das bei bestem Sommerwetter im idyllischen Rehlinger Ortsteil Au stattfand. Zu Beginn hatten die Veranstalter wegen der aufziehenden Gewitterwolken am Horizont noch bange gen Himmel geblickt. Doch die Sorgen erwiesen sich als unbegründet.

Schnell füllten sich die Bänke mit den Besuchern unter dem riesigen, Schatten spendenden Kastanienbaum. Darunter waren auch viele Radausflügler und besonders junge Familien. Die Mitglieder hatten Kuchen gebacken, dazu gab es Kaffee. Auch für kühle Getränke und deftige Brotzeiten war gesorgt.

Auch die Vereinsvorsitzende Ursula Higl war zufrieden. Sie hatte sich mit ihrer Mannschaft viel Mühe mit der Vorbereitung gemacht. Ihr Dank galt der Familie Rieger, die wie jedes Jahr ihr idyllisches Plätzchen neben dem Auer Kirchlein St. Nikolaus unter dem riesigen Nussbaum zur Verfügung gestellt hatte.

Die Besucher trafen sich zum geselligen Ratsch. Für die Kinder gab es verschiedene Spiele und Unterhaltungsmöglichkeiten. Viele vergnügten sich auf dem schönen Kinderspielplatz der Familie Jakob, während sich Eltern und Großeltern in geselliger Runde unterhielten.

Auch dieses Jahr hatten die Veranstalter einen kleinen Wettbewerb für die Besucher vorbereitet. Beim Gartenfest drehte sich alles um die Tomate. In der Halle wartete eine Tomatenausstellung auf die Gäste, die nicht nur Gartenbesitzer interessierte. Rund 55 verschiedene Sorten – in unterschiedlichen Farben, Formen und Größen – wurden hier präsentiert. Eine große Sortenauswahl hatte Kathi Jakob zur Verfügung gestellt. Weitere Früchte kamen aus dem Garten von Monika Forster oder Lina Moser. Fein säuberlich standen sie aufgereiht in kleinen Schalen, die Sunrise Bumble Bee, Sweet Aperitif, Golden Currant, Ukrainian Purple, Red Cherry, dazwischen die Indigo Rose oder die Black Cherry. Ein Hingucker war die Johannisbeer-Wildtomate. Sie war tatsächlich in etwa so klein wie eine Johannisbeere. Wer wollte, konnte ein Samenmuster mitnehmen. In einem Wettbewerb konnten die Besucher das Gewicht der größten ausgestellten Tomate schätzen. Dem Gewicht dieser knallroten Tomate von 638 Gramm kam Maurizio Capello mit 628 Gramm am nächsten. Dafür bekam er einen Preis.

Auch für die Kinder war ein lustiger Wettbewerb organisiert worden. 45 Teilnehmer in zwei Altersklassen hatten sich angemeldet zum „Tomatenlauf“. Sie mussten eine Tomate auf einem Kochlöffel durch einen Hindernisparcours balancieren. Fiel die Tomate herunter, gab es drei Sekunden Strafzeit. Ursel Higl ehrte die Sieger. In der Gruppe der älteren Kinder siegte Johannes Strobl vor Matthias Strobl und Jakob Strobl. In der Kategorie der Jüngeren lag Timo Schuster ganz vorne, gefolgt von Alexander Schatz und Lorene Drechsler.

